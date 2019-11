Europese Commissie: Nederland moet meer investeren

Nederland moet nog meer investeren dan het al doet. Dat stelt de Europese Commissie in een reactie op de door Den Haag ingeleverde begroting voor volgend jaar. Ook Duitsland heeft volgens de commissie zijn begroting zo goed op orde dat er ruimte is voor investeringen.

Nederland heeft al jaren een begrotingsoverschot en gebruikt dat geld vooral om de staatsschuld terug te brengen. De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) vinden al langer dat Den Haag dat geld zou moeten investeren, bijvoorbeeld om loongroei aan te wakkeren en de vergroening van de economie te ondersteunen. In 2020 heeft Nederland nog ruimte over om meer te investeren en dat zou de regering dan ook moeten doen, meent Brussel.

Voor het eerst in jaren zijn er geen landen meer in de eurozone die in de procedure voor een overmatig begrotingstekort zitten. Alleen Frankrijk heeft een begrotingstekort van meer dan 3 procent, maar dat is volgens de Commissie tijdelijk en maar net iets meer dan de grenswaarde. Buiten de eurozone zijn Hongarije en Roemenië de landen die te veel uitgeven.

Negen eurolanden, waaronder Nederland, houden juist geld over. Estland en Letland voldoen in grote lijnen aan de regels, terwijl acht Europese landen het risico lopen niet aan de regels te voldoen. Bij die landen zitten onder meer België, Spanje, Frankrijk en Italië.