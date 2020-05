Europese Commissie is akkoord met staatssteun aan Air France

De Europese Commissie heeft ingestemd met de miljardensteun van de Franse regering aan luchtvaartmaatschappij Air France, die in nood verkeert vanwege de coronacrisis. Air France, onderdeel van luchtvaartconcern Air France-KLM, krijgt 7 miljard euro via een lening en staatsgaranties op leningen.

De Franse staat kwam volgens de commissie met bewijs dat Air France het nodige geld niet zelfstandig op de financiële markten of bij private partijen kan ophalen. Zonder het bijspringen van de overheid zou Air France mogelijk failliet gaan, concludeert de commissie. Brussel benadrukt daarom dat staatssteun in dit geval toegestaan is om „ernstige verstoringen” aan de Franse economie te voorkomen. Verder is de invulling van de noodhulp „gepast en proportioneel”.

„De luchtvaartsector is belangrijk vanwege de werkgelegenheid en ook de verbindingen die hij biedt”, aldus vicevoorzitter Margrethe Vestager van mededinging. „Als we bijvoorbeeld kijken naar de coronacrisis, speelde Air France een belangrijke rol in het terughalen van burgers die waren gestrand op hun vakantiebestemming, en in het transport van medische uitrusting.” De steun van de Franse staat zal Air France van voldoende geld voorzien om de virusuitbraak te overleven, aldus Vestager.

Air France-KLM heeft het, zoals alle luchtvaartmaatschappijen, door de coronacrisis ongekend zwaar. Het overgrote deel van de vloot van de luchtvaartcombinatie staat momenteel aan de grond vanwege reisverboden. Het bedrijf klopte daarom bij Nederland en Frankrijk aan voor noodsteun. De twee landen hebben ieder een belang van ongeveer 14 procent in de vliegmaatschappij.

Nederland trekt 2 tot 4 miljard euro uit om KLM door de coronacrisis te helpen. Er zitten wel voorwaarden verbonden aan de overheidssteun. Zo moet er behoorlijk worden gesneden in de kosten. Daarnaast mag KLM geen bonussen, winsten of dividend uitkeren. Verder komen er mogelijk afspraken over het terugdringen van de uitstoot van CO2.

De steun aan Air France komt met een niet-bindende voorwaarde om de CO2-uitstoot te verlagen, minder binnenlandse vluchten uit te voeren en zuinigere vliegtuigen te kopen. De Europese Commissie is tevreden over de extra aandacht voor duurzaamheid.