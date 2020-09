‘Europese Commissie gaat in beroep in belastingzaak Apple’

De Europese Commissie gaat in beroep tegen een eerdere uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie in de slepende belastingzaak rond techreus Apple, meldt de Financial Times. Volgens de Britse zakenkrant wordt het beroep vrijdag ingesteld.

Het Gerecht bepaalde in juli dat Apple ten onrechte een rekening van ruim 14 miljard euro aan achterstallige belasting gepresenteerd kreeg. Volgens de op een na hoogste rechtbank in de Europese Unie had Brussel de claim eerder onvoldoende onderbouwd.

De Europese Commissie had in 2016 na jaren van onderzoek geconcludeerd dat de Ierse regering Apple beduidend minder belasting liet betalen, iets wat werd uitgelegd als illegale staatssteun. Daar gingen de rechters dus niet in mee.

Het proces wordt naar verwachting voortgezet bij het Europese hof van Justitie. Volgens Brussel heeft het Gerecht de lat voor de onderbouwing „onredelijk hoog” gelegd, zo zal worden bepleit. Daarmee wordt het voor de Europese Commissie praktisch onmogelijk om in de toekomst zaken aan te kaarten, aldus de krant.

De kwestie rondom Apple kan gevolgen hebben voor andere zaken. Brussel heeft nog meerdere zaken over belastingontduiking lopen en zal in de toekomst mogelijk ook dergelijke misstanden bij andere grote bedrijven willen aanvechten.

Dat de Europese Commissie in korte tijd al twee keer op de vingers is getikt, toont volgens kenners aan dat Brussel zijn huiswerk beter moet doen, schrijft de krant. Eerder ging het om het verbod dat Brussel wilde voor de overname van telecomreus O2 door Three, maar waar uiteindelijk bakzeil werd gehaald.