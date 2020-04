Europese beurzen zien winsten teruglopen

De Europese aandelenbeurzen zagen donderdag de winsten teruglopen. Beleggers bleven voorzichtig voorafgaand aan het lange paasweekeinde. Daarnaast werd uitgekeken naar de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsaanvragen, die in de afgelopen twee weken een historische toename lieten zien door de coronacrisis. De hoop op een afvlakking van de coronapandemie en een einde aan de prijzenoorlog in de oliesector boden daarentegen steun aan de handel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 500,46 punten. De MidKap won 1,1 procent tot 688,14 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,7 procent. Parijs daalde 0,1 procent.

Just Eat Takeaway (plus 8,5 procent) was koploper in de AEX. Het maaltijdbestelbedrijf lijkt te profiteren van de coronacrisis. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het eerste kwartaal het aantal bestellingen met de helft oplopen. Philips klom 2,6 procent. Het zorgtechologiebedrijf gaat 43.000 beademingsapparaten leveren aan de Verenigde Staten voor omgerekend ruim 595 miljoen euro.

De oliebedrijven stonden in de schijnwerpers dankzij een opleving van de olieprijzen en berichten dat het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabië belangen heeft genomen in vier grote Europese olie- en gasbedrijven. Het zou gaan om Shell, het Franse Total, het Italiaanse Eni en het Noorse Equinor, die tot 0,9 procent stegen.

In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro (plus 8 procent) bovenaan. Air France-KLM daalde 1,1 procent. De luchtvaartcombinatie zag het aantal passagiers in maart met 56,6 procent dalen. Volgens de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zal Air France een fors steunpakket krijgen van de overheid.

Kiadis Pharma steeg 30 procent na positief nieuws over een celtherapieproduct van het biotechbedrijf. Fastned klom 3 procent. De uitbater van snellaadstations heeft naar eigen zeggen zijn sterkste kwartaal ooit achter de rug, ondanks de impact van de coronacrisis.

In Parijs won Sodexo 9 procent. De Franse cateraar verwacht dat de virusuitbraak de omzet met 2,4 miljard tot 2,8 miljard euro zal drukken. UBS daalde 0,2 procent en Credit Suisse klom 0,7 procent in Zürich. Beide Zwitserse banken stellen de betaling van een deel van het dividend uit.

De euro was 1,0872 dollar waard, tegen 1,0863 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,6 procent meer op 26,24 dollar. Brentolie werd 3,7 procent duurder op 34,04 dollar per vat.