Europese beurzen zetten winstreeks voort

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag op de laatste handelsdag van de maand met winst gesloten. Beleggers teerden nog steeds op hoopgevende berichten van een dag eerder uit China over hervatting van de handelsgesprekken met de Verenigde Staten. Op het Damrak ging Beter Bed in de uitverkoop na halfjaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde voor de vijfde handelsdag op rij hoger en sloot met een winst van 0,7 procent op 558,35 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 811,76 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stonden tot 0,9 procent hoger. Londen won 0,3 procent.

China en de VS toonden zich bereid in september te onderhandelen over hun handelsvete. Het risico dat de twee kemphanen elkaar met steeds hogere importtarieven om de oren slaan lijkt daardoor kleiner geworden.

Op monetair vlak deden verschillende bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) van zich spreken. Onder anderen de Duitse Sabine Lautenschläger en de Nederlander Klaas Knot zien niets in een nieuw opkoopprogramma van obligaties om de economie van de eurozone te stimuleren.

Beter Bed verloor ruim 9 procent. Het bedrijf zag zijn verlies in de eerste helft van het jaar fors oplopen. De beddenverkoper verwacht verder eind dit jaar af te zijn van zijn Duitse winkelketen Matratzen Concord, die kampt met naweeën van een gifschandaal.

Bij de hoofdfondsen was chemicaliëndistributeur IMCD de grootste stijger met een winst van 2,6 procent. ABN AMRO won 0,8 procent na een adviesverhoging van HSBC. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield eindigde onderaan met een min van 2,4 procent.

In de MidKap steeg vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties 1,6 procent na de presentatie van jaarcijfers. Metalenspecialist AMG was met een plus van 3,8 procent de grootste stijger. Kunstmestproducent OCI, dat met kwartaalcijfers kwam, was hekkensluiter met een verlies van 4,8 procent.

Elders in Europa stonden automakers, die gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de handelsoorlog, bij de winnaars. Daimler, Volkswagen en BMW wonnen in Frankfurt tot 1,7 procent. Renault en PSA stonden in Parijs tot 1,8 procent hoger.

De euro zakte voor het eerst sinds mei 2017 onder de 1,10 dollar en was bij sluiting van de beurs 1,0990 dollar waard. Dat was een dag eerder nog 1,1056 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie liep 3,2 procent terug tot 54,92 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 60,33 dollar per vat.