Europese beurzen zetten opmars voort

De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag verder omhoog, na de flinke rally in de afgelopen dagen. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten in de gaten, waar de stemmen in een aantal doorslaggevende staten nog worden geteld. Op het Damrak moest ING het ontgelden na tegenvallende kwartaalcijfers. De resultaten van bouwer BAM vielen wel in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,4 procent hoger op 573,12 punten. De hoofdindex won deze week al ruim 7 procent. De MidKap klom 1,1 procent tot 827,33 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,3 procent. Londen klom 0,5 procent, na het besluit van de Bank of England om de rente ongewijzigd te laten. Wel schroefde de Britse centrale bank zijn opkoopprogramma voor obligaties op om de economie te ondersteunen.

ING was hekkensluiter in de AEX, met een verlies van 6,3 procent. De bank zag de kwartaalwinst opnieuw dalen door de coronacrisis. Het financiële concern gaat daarnaast zo’n 1000 banen schrappen bij de zakenbank en de activiteiten voor consumenten in het buitenland vanwege het tegenvallende economische klimaat. ING sluit niet uit dat er ook banen in Nederland verloren gaan.

De chipbedrijven deden goede zaken dankzij de sterke koerswinsten in de Amerikaanse chipsector. ASMI en ASML gingen aan kop bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met plussen tot 5,7 procent, en in de MidKap stond Besi bovenaan met een winst van dik 5 procent. ArcelorMittal daalde 0,6 procent. De staalmaker wist afgelopen kwartaal de weg terug omhoog te vinden, na een zeer uitdagend tweede kwartaal.

BAM klom 2,5 procent. Het bouwconcern verbeterde zijn prestaties in het derde kwartaal „aanzienlijk” ten opzichte van het eerste halfjaar. Concurrent Heijmans verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar na een sterk derde kwartaal en werd beloond met een koerswinst van 4,8 procent. Funderingsspecialist Sif, die ook met cijfers kwam, won 4,6 procent.

In Parijs steeg Société Générale 3,3 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van de Franse bank. De Duitse branchegenoot Commerzbank (min 6,6 procent) kwam met tegenvallende cijfers en waarschuwde dat het aantal slechte leningen kan toenemen nu de coronapandemie weer opleeft.

De euro was 1,1797 dollar waard, tegen 1,1711 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 39,11 dollar. Brentolie klom 0,1 procent in prijs tot 41,26 dollar per vat.