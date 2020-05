Europese beurzen zetten opmars voort

De Amsterdamse aandelenbeurs won dinsdag opnieuw terrein. Ook de andere Europese beurzen gingen verder vooruit na de stevige koerswinsten een dag eerder. De versoepeling van de coronamaatregelen en de hoop op meer steunmaatregelen van de centrale banken zorgden voor optimisme op de beursvloeren. Positief nieuws over een mogelijk coronavaccin bood eveneens steun aan de aandelenhandel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 534,18 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 711,70 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,2 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, steeg de FTSE 1,8 procent.

Francois Villeroy de Galhau, de baas van de Franse centrale bank, verklaarde dat de Europese Centrale Bank (ECB) volgende maand zeer waarschijnlijk zijn opkoopprogramma van obligaties verder gaat uitbreiden om de economie extra steun te bieden. Ook de Japanse centrale bank liet weten klaar te staan om meer stimuleringsmaatregelen te nemen. Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Novavax kondigde daarnaast aan een klinische studie te zijn gestart naar een mogelijk coronavaccin van het bedrijf.

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (plus 7,7 procent) was opnieuw de sterkste stijger in de AEX. Betaalbedrijf Adyen stond onderaan met een verlies van 2,1 procent na een adviesverlaging door KBC. CM.com won ruim 3 procent op de lokale markt. Het techbedrijf neemt het Nederlandse CX Company over voor 15,5 miljoen euro.

In Frankfurt ging Lufthansa (plus 6 procent) verder omhoog. Het aandeel won maandag al 7,5 procent na de overeenkomst met de Duitse regering over een steunpakket om de luchtvaartreus door de crisis te loodsen. Reisorganisatie TUI werd in Frankfurt 12 procent meer waard en won in Londen 29 procent door de versoepeling van de reisbeperkingen. Wirecard zakte 1,8 procent. Het Duitse betaalbedrijf stelde de publicatie van de jaarcijfers opnieuw uit vanwege het onderzoek naar mogelijk gesjoemel met de resultaten.

Renault en PSA, de eigenaar van Peugeot en Citroën, stegen 4,9 en 3,3 procent in Parijs. De Franse president Emmanuel Macron wil de steun voor de Franse autosector „enorm versterken”. De Britse automaker Aston Martin klom 40 procent in Londen na het vertrek van topman Andy Palmer.

De euro was 1,0940 dollar waard, tegen 1,0896 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,1 procent tot 34,27 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 36,16 dollar.