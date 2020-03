Europese beurzen zakken weg na coronamaatregelen ECB

De Europese aandelenbeurzen zakten donderdag verder weg nadat de Europese Centrale Bank (ECB) met een reeks maatregelen kwam om de crisis als gevolg van het nieuwe coronavirus het hoofd te bieden. Beleggers leken niet onder de indruk van het steunpakket.

De ECB beloofde onder meer zijn opkoopprogramma voor obligaties te verruimen. Ook tuigt de centrale bank voor de eurozone een nieuw programma van goedkope leningen voor banken op. Dit instrument kan door banken worden gebruikt voor kredietverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen. De ECB liet de rente ongemoeid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na het wapengekletter van de ECB 7,6 procent in de min op 447,22 punten. De MidKap leverde 8,5 procent in tot 652,93 punten. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot bijna 8 procent. De beurs in Milaan zakte 5,5 procent.

De handelsdag verliep al dramatisch voordat de ECB de maatregelen bekendmaakte. Beleggers schrokken van het Amerikaanse inreisverbod voor Europeanen en dumpten hun aandelen. Vooral de al zwaar getroffen luchtvaartmaatschappijen kregen harde klappen door het reisverbod.