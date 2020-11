Europese beurzen winnen terrein

De Europese aandelenbeurzen wonnen maandag terrein. Beleggers hielden de blik gericht op de ontwikkelingen rondom het coronavirus, na het positieve nieuws over een vaccin afgelopen week. Daarnaast werd de beurshandel gesteund door gunstige macro-economische cijfers uit China en Japan en het nieuws over een groot handelspact in de Aziatische regio. Op het Damrak was Unibail-Rodamco-Westfield een uitblinker, na berichten dat de positie van de top van het winkelvastgoedfonds onhoudbaar is geworden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 599,82 punten. De MidKap dikte 1,6 procent aan tot 873,19 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,3 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield (plus 15 procent) was koploper bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Volgens de Franse krant Le Journal Du Dimanche moet het vastgoedconcern binnenkort mogelijk op zoek naar een nieuwe topman en financieel directeur. De positie van de top van het bedrijf lijkt onhoudbaar geworden doordat de aandeelhouders geen groen licht gaven voor de geplande aandelenemissie ter waarde van 3,5 miljard euro. Vrijdag trad president-commissaris Colin Dyer al terug.

Informatieleverancier Wolters Kluwer kampte met een adviesverlaging door Goldman Sachs en sloot de rij in de AEX, met een min van 2,5 procent. ASML klom 0,5 procent. De Taiwanese chipmaker TSMC heeft volgens vakblad DigiTimes zeker dertien EUV-machines besteld bij de chipmachinefabrikant. TSMC is al langer een grote klant van ASML.

In de MidKap stonden bodemonderzoeker Fugro en luchtvaartcombinatie Air France-KLM bovenaan, met plussen van ruim 7 procent. PostNL won 3 procent. Het postbedrijf heeft zijn resterende belang van 20 procent in de voormalige Italiaanse dochter Nexive verkocht aan Poste Italiane. Tankopslagbedrijf Vopak was hekkensluiter met een verlies van 1,2 procent.

BBVA maakte een koerssprong van 16 procent in Madrid. De Spaanse bank verkoopt zijn activiteiten in de Verenigde Staten aan zijn Amerikaanse branchegenoot PNC voor bijna 12 miljard dollar. De Spaanse concurrent Banco de Sabadell liftte mee op het nieuws en won 14 procent. In Londen steeg Vodafone 3,6 procent. De Britse telecomreus verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

De euro noteerde op 1,1842 dollar, tegenover 1,1823 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 40,90 dollar. Brentolie steeg 1,7 procent in prijs tot 43,52 dollar per vat.