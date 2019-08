Europese beurzen wederom flink omlaag

De Europese beurzen zijn maandag opnieuw met stevige verliezen gesloten. De voor het weekend opgelaaide handelsvrees bleef de financiële markten overspoelen. Beleggers deden hun aandelen van de hand en gingen op zoek naar veiligere beleggingen als staatsobligaties en goud.

De AEX-index eindigde 2,4 procent in het rood op 540,94 punten. Vrijdag ging de Amsterdamse hoofdindex al 3,2 procent onderuit. De MidKap verloor 1,4 procent tot 809,83 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen raakten tot 2,5 procent kwijt.

Bij de hoofdfondsen aan het Damrak waren alleen maar verliezers. Staalconcern ArcelorMittal ging zelfs 4,4 procent onderuit, na een adviesverlaging voor het bedrijf. Ook financiële fondsen waaronder ING (min 4,3 procent) waren duidelijk uit de gratie. Alleen postbezorger PostNL (plus 4,8 procent) en apotheekbedrijf Fagron (plus 5,7 procent) waren uitblinkers in Amsterdam, na goed ontvangen handelsupdates.

De aanleiding voor de schrikreactie op de beurzen waren de tegenmaatregelen van China in de handelsstrijd met de Verenigde Staten. Het land liet de waarde van de eigen munt zakken naar het laagste niveau in tien jaar en schortte de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op. Peking reageerde hiermee op het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe importtarieven te heffen op goederen uit het Aziatische land.

De Europese staalbedrijven en chipbedrijven die zwaar hebben te lijden onder de internationale handelsspanningen gingen opnieuw in de uitverkoop. In Londen verloren de mijnbouwers Anglo American en Antofagasta tot meer dan 3 procent. Daarnaast daalde industrieconcern ThyssenKrupp 3 procent in Frankfurt. Op Beursplein 5 leverden chipmachinemaker ASML en chiptoeleverancier Besi elk meer dan 3 procent in, terwijl STMicroelectronics in Parijs ruim 4 procent kwijtspeelde.

De euro was 1,1192 dollar waard, tegen 1,1111 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 55,31 dollar. De prijs van Brentolie daalde 2 procent tot 60,68 dollar per vat.