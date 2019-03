Europese beurzen vinden weg omhoog

De Europese beurzen zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. Daarmee herstelden de graadmeters iets van de verliezen in de voorbije sessies door toenemende zorgen over de staat van de mondiale economie. Beleggers hielden de blik gericht op de ontwikkelingen rond de brexit en het handelsoverleg tussen Washington en Peking.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,8 procent hoger op 545,37 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 754,12 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,9 procent.

Adyen voerde de AEX aan met een winst van 3,8 procent. Betaalbedrijven weten de laatste tijd de aandacht op zich gericht na de eerder aangekondigde fusie tussen Worldpay en FIS. Die bedrijven voerden onder meer schaalgrootte op als reden voor het samengaan. Volgens sommige kenners staan mogelijk meer deals in de sector op de rol.

Een ander fintechbedrijf, Wirecard, won in Frankfurt dik 26 procent aan beurswaarde. Volgens het bedrijf blijkt uit extern onderzoek dat het bedrijf zich niet schuldig heeft gemaakt aan fraude door het Singaporese kantoor van Wirecard.

Biotechnologiebedrijf Galapagos (plus 2,9 procent) stond bij de sterkste stijgers in de AEX. Eind deze week verstrijkt de deadline waarop de biotechnoloog de cruciale testresultaten bekendmaakt van het reumamedicijn filgotinib. Maandag verloor Galapagos nog 5 procent aan beurswaarde.

In de MidKap ging verlichtingsbedrijf Signify aan kop met een plus van 4,4 procent. OCI won 1,1 procent. De kunstmestsector staat volgens kenners aan een vooravond van een consolidatiegolf, waarin een fusie tussen OCI en de Noorse branchegenoot Yara „zeer aannemelijk is”.

Airbus steeg 2 procent in Parijs. De vliegtuigbouwer verkoopt 300 toestellen aan China. Met de deal zou een bedrag van 35 miljard euro gemoeid zijn op basis van catalogusprijzen. In Kopenhagen zag Bang & Olufsen ruim een kwart aan beurswaarde verdampen, na tegenvallende omzetcijfers.

De euro was 1,1287 dollar waard, tegen 1,1314 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 59,85 dollar. Brent klom 1 procent in prijs tot 67,84 dollar per vat.