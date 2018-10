Europese beurzen vinden weg omhoog

De Europese beurzen vonden donderdag de weg omhoog, na een negatief begin. De beurshandel stond vooral in het teken van bedrijfsresultaten. Verder werd uitgekeken uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later op de dag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent in de plus op 511,88 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 710,94 punten. Londen en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. Milaan en Parijs wonnen tot 1,5 procent. Ook Wall Street lijkt hoger te gaan openen na de koersdreun een dag eerder.

Bij de middelgrote bedrijven ging Besi (plus 6,7 procent) aan kop. Eerder op de dag was het aandeel nog de grootste daler met een min van een zo’n 8 procent. Volgens analisten van NIBC presteerde de toeleverancier aan de chipsector afgelopen kwartaal sterker dan verwacht. Wel viel de prognose voor het vierde kwartaal tegen.

In de AEX voerde uitzender Randstad de stijgers aan met een winst van 2,9 procent. Galapagos sloot de rij met een min van 2,2 procent na een handelsupdate. Het biotechnologieconcern zei het onderzoek naar taaislijmziekte over te dragen aan farmaceut AbbVie. Biotechnologiebedrijf Pharming, dat in de eerste negen maanden zwarte cijfers wist te schrijven, dikte 8,5 procent aan bij de kleinere bedrijven.

AB InBev verloor 8,4 procent in Brussel. De biergigant halveert het dividend om zijn schulden af te bouwen. De Britse reclamereus WPP kelderde 18,5 procent in Londen na een verlaging van de winstverwachting. Het was het grootste koersverlies sinds 1999.

De Zwitserse bank UBS won in Zürich 1,9 procent na publicatie van de resultaten. In Parijs werden de resultaten van automaker PSA Peugeot Citroën (plus 6,6 procent) goed ontvangen. Concurrent Daimler, die ook met cijfers kwam, steeg 2,6 procent in Frankfurt. De kwartaalresultaten van sportkledingverkoper Puma werden beloond met een koerswinst van bijna 8 procent.

De euro was 1,1412 dollar waard, tegen 1,1392 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 66,90 dollar. Een vat Brentolie werd 0,2 procent duurder en kostte 76,45 dollar.