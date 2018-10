Europese beurzen veren wat op

De meeste Europese beurzen veerden woensdag aan het einde van de ochtend wat op, na de forse koersverliezen een dag eerder. Een groeivertraging van de industrie in de eurozone drukte op het sentiment. Beleggers kregen verder een hoop bedrijfsresultaten voor de kiezen. Op het Damrak ging Arcadis in de uitverkoop na een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 511,60 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 707,96 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

Arcadis kelderde bijna 16 procent in de MidKap na teleurstellende resultaten. Het advies- en ingenieursbureau schrijft 53 miljoen euro af op zijn bezittingen in Brazilië, die het wil verkopen. Ook stelde de onderneming zijn verwachtingen voor heel 2018 bij.

KPN was koploper bij de hoofdfondsen met een plus van 3,8 procent. De omzetdaling bij het telecombedrijf is in het derde kwartaal nog niet tot stilstand gekomen. Onder meer de zakelijke tak zag de opbrengsten teruglopen. Bij de consumententak daalde het aantal mobiele klanten echter minder dan verwacht.

Staalmaker ArcelorMittal sloot de rij met een min van 4,4 procent. Volgens persbureau Bloomberg zijn de schuldeisers van Essar Steel voorstander van het overnamebod van Arcelor. Heineken daalde 0,9 procent. De bierbrouwer verkocht in de warme zomermaanden meer bier en handhaafde zijn verwachtingen. Volgens analisten waren de resultaten wat aan de „saaie kant”.

In Parijs steeg het Franse luxeconglomeraat Kering 8 procent na sterke kwartaalresultaten. Vooral het modemerk Gucci was een belangrijke aanjager van de totale groei. Concurrent LVMH won 1,3 procent.

Beleggers waren niet tevreden over de resultaten van chipmaker STMicroelectronics en stuurden het aandeel 8,3 procent lager. Concurrent AMS zette de daling voort met een min van 9 procent. Dinsdag verloor AMS al 26 procent. Deutsche Bank zag de kwartaalwinst fors dalen en verloor 3 procent in Frankfurt.

De euro was 1,1417 dollar waard, tegen 1,1479 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 66,35 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,7 procent tot 75,90 dollar per vat.