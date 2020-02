Europese beurzen tonen herstel

De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen toonden herstel na de verliesbeurt een dag eerder die werd veroorzaakt door een omzetwaarschuwing van iPhone-maker Apple. Op het Damrak vielen de resultaten van laadpalenfabrikant Alfen in goede aarde. Verzekeraar ASR en bodemonderzoeker Fugro werden lager gezet na publicatie van de jaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 628,61 punten. De MidKap klom ook 0,5 procent, tot 967,89 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent.

ASR (min 1 procent) sloot de rij in de AEX. De resultaten van de verzekeraar lieten volgens analisten van Citi een gemengd beeld zien. De aankondiging van een aandeleninkoopprogramma van 75 miljoen euro werd daarbij als positief bestempeld. Biotechnoloog Galapagos ging aan kop met een plus van 1,7 procent.

In de MidKap leverde Fugro (min 3,8 procent) de openingswinst weer in. Volgens analisten van KBC Securities lagen de jaarcijfers van de bodemonderzoeker grotendeels in lijn met de verwachtingen. Alfen won 3 procent bij de kleinere bedrijven. De laadpalenmaker zag de omzet afgelopen jaar met 41 procent stijgen tot 143,2 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een omzet van tussen de 180 miljoen en 200 miljoen euro.

Op de lokale markt kelderde Esperite bijna 30 procent na een hervatting van de handel. De handel in de stamcelbank werd op 7 februari stilgelegd in afwachting van een persbericht. Het bedrijf bevestigde dat de Zwitserse autoriteiten een onderzoek zijn gestart naar CryoSave na klachten over het verlies van bloedmonsters.

Deutsche Telekom steeg ruim 2 procent in Frankfurt. Het Duitse telecombedrijf boekte in 2019 zijn beste resultaten ooit. IAG klom 1,2 procent in Londen. Qatar Airways heeft zijn belang in het moederbedrijf van British Airways en Iberia vergroot tot 25,1 procent.

De euro was 1,0801 dollar waard tegen 1,0813 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent in prijs tot 52,51 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 58,21 dollar per vat.