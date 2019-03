Europese beurzen tonen herstel

De Europese aandelenbeurzen toonden maandag wat herstel, na de verliezen van afgelopen vrijdag. Met het einde van het cijferseizoen in zicht staan de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China weer vol in de schijnwerpers. Ook stemt het Britse parlement dinsdag over de brexitdeal van premier Theresa May.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 533,60 punten. De MidKap dikte 1 procent aan tot 760,13 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen 0,2 procent.

Londen steeg 0,8 procent. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt waarschuwde dat het mogelijk is dat de keuze van de Britten om uit de Europese Unie te stappen wordt teruggedraaid, als de deal van May wordt weggestemd. De gesprekken tussen Brussel en Londen over wijzigingen van de deal zitten volgens de BBC in een impasse.

Financieel dienstverlener ING ging aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 1,7 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe sloot de rij met een verlies van 2,1 procent.

In de MidKap stond chipbedrijf Besi bovenaan met een plus van 3,2 procent. Betaalbedrijf Adyen klom 2,5 procent na een samenwerking met onlinereisbureau Agoda uit Singapore. Adyen wordt ook opgenomen in de belangrijke graadmeter S&P Europe 350. Logistiek vastgoedbedrijf WDP profiteerde van een adviesverhoging door KBC Securities en won 2,1 procent. Postbedrijf PostNL was de grootste daler met een min van 0,9 procent.

In Frankfurt bleven Deutsche Bank (plus 1,7 procent) en Commerzbank (plus 4,2 procent) in de schijnwerpers staan. Volgens Duitse media voeren de bestuurders van beide banken serieuze gesprekken over een mogelijke fusie. De Duitse overheid stuurt aan op een samengaan van de twee grootste banken van het land.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, die ook een notering heeft op de Duitse beurs, kelderde rond 9 procent na het fatale ongeluk van een Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,1238 dollar. De olieprijzen stegen nadat Saudi-Arabië liet weten de productieverlaging te verlengen. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 56,63 dollar. Brent kostte ook 1 procent meer op 66,37 dollar per vat.