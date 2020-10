Europese beurzen stijgen, Damrak kampt met storing

De meeste Europese aandelenbeurzen wonnen maandag licht terrein. De hoop dat er mogelijk toch een deal komt over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie zorgde voor optimisme bij beleggers. Beursuitbater Euronext kampte met een technische storing waardoor er niet kon worden gehandeld op de markten in Amsterdam, Brussel en Parijs. Voor de storing stond het Damrak ook in het groen.

De beursgraadmeters in Londen en Frankfurt noteerden rond het middaguur respectievelijk 0,1 procent en 0,6 procent hoger. De hoofdindex in Milaan en de Spaanse beurs dikten elk rond de 0,4 procent aan. De AEX-index op Beursplein 5 stond voor de storing 0,9 procent in de plus.

Beursbedrijf Euronext verklaarde hard te werken aan een oplossing van de technische problemen, maar het is nog onduidelijk wanneer de handel weer van start gaat. Het is de grootste storing bij Euronext in twee jaar. De handel op de beurs in Oslo, dat ook onderdeel is van de Euronext-markten, is niet geraakt door de problemen.

In Zürich dikte Julius Baer ruim 5 procent aan dankzij beter dan verwachte derdekwartaalcijfers van de Zwitserse bank. In Stockholm kelderde Saab 11 procent na tegenvallende resultaten van de Zweedse vliegtuigfabrikant en maker van militaire systemen. Kantoorverhuurder IWG profiteerde van een adviesverhoging door Berenberg en steeg 6,6 procent in Londen

Op het Damrak was voor de handelsstoring een hoofdrol weggelegd voor Philips. Het zorgtechnologieconcern boekte in het derde kwartaal meer winst en omzet. Daarbij werd vooral geprofiteerd van de gestegen vraag naar bijvoorbeeld beademingsapparatuur vanwege de coronacrisis. De resultaten waren veel beter dan analisten hadden verwacht.

In Parijs ging de aandacht uit naar Danone. Het Franse voedingsmiddelengigant gooit het roer om na een tegenvallend kwartaal, waarin het concern te kampen had met toegenomen concurrentie, hoge melkprijzen en de coronacrisis. Het bedrijf zet onderdelen met een totale waarde van 500 miljoen euro in de etalage. Ook verlaat de financiële topvrouw Cecile Cabanis de onderneming.

De euro stond op 1,1755 dollar, tegenover 1,1718 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 40,77 dollar. Brentolie daalde ook 0,3 procent in prijs, tot 42,79 dollar per vat.