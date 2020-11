Europese beurzen spelen winst kwijt

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met kleine minnen gesloten na het grootste deel van de dag op winst te hebben gestaan. Handelaren waren hoopvol dat de eerste coronavaccins snel goedkeuring krijgen en toegediend kunnen worden en dat de economie daardoor weer langzamerhand normaal kan gaan draaien. De resultaten van het vaccin van AstraZeneca vielen beleggers evenwel wat tegen.

Het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut en de Universiteit van Oxford is afhankelijk van de dosering voor 70 tot 90 procent effectief gebleken. Eerder kwamen concurrenten als Pfizer en Moderna al met bemoedigende onderzoeksresultaten. Hun vaccins waren voor 95 procent effectief en dat is aanzienlijk beter. Het middel van AstraZeneca, dat 3,8 procent lager eindigde, is wel goedkoper en makkelijker te transporteren.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie lager op 601,37 punten. De hoofdindex schommelde tijdens de handelsdag rond de stand van 604,58 punten waarmee het coronajaar 2020 werd begonnen. De MidKap klom 1,1 procent tot 889,01 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden 0,3 procent.

Op het Damrak viel een grote deal van bouwbedrijf BAM met pensioenuitvoerder PGGM in de smaak. De bestaande samenwerking op het gebied van publiek-private projecten wordt verder uitgebreid. Beleggers zetten het aandeel BAM meer dan 21 procent hoger en daarmee was de bouwer de grote winnaar in de MidKap.

In de AEX deed winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield het goed door de hoop op een terugkeer naar normale tijden. Het aandeel ging 5,2 procent omhoog en was daarmee de grootste stijger, Ook olie- en gasconcern Shell (plus 4,6 procent) profiteerde, net als branchegenoten elders in Europa als BP (plus 3,7 procent) en Total (plus 4,7 procent). Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, dat flink profiteerde van de coronatijd, kreeg een daling van 3,1 procent aan de broek en was de hekkensluiter bij de hoofdfondsen in Amsterdam.

Prosus won 0,5 procent. De techinvesteerder schroefde de winst in de afgelopen zes maanden flink op dankzij de activiteiten op het gebied van maaltijdbezorging en het grote belang in het Chinese internetconcern Tencent.

Fastned maakte een koerssprong van net geen 30 procent. De onderneming won de aanbesteding van de Franse wegbeheerder voor snelwegen en tolwegen APPR, voor de ontwikkeling en exploitatie van laadstations. Laadpalenfabrikant Alfen steeg in het kielzog van Fastned met 8,9 procent.

De euro was 1,1825 dollar waard, tegenover 1,1859 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 43,02 dollar. Brentolie klom 2,3 procent in prijs tot 45,98 dollar per vat.