Europese beurzen sluiten met winsten

De Europese beurzen zijn woensdag met winsten geƫindigd. Beleggers trokken zich onder meer op aan de groene koersenborden op Wall Street, waar beleggers enthousiast reageerden op de overwinning van Joe Biden in de Democratische voorverkiezingen in zeker negen van de veertien staten tijdens Super Tuesday. Daarnaast bleven de ogen gericht op de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus en opmerkingen van centrale banken over de aanpak van de economische gevolgen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,4 procent hoger op 557,73 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 861,38 punten. Parijs, Frankfurt en Londen dikten tot 1,4 procent aan. De beurs in Milaan steeg 0,9 procent. Dinsdag had de verrassende renteverlaging van de Federal Reserve (Fed) de markten nog niet weten te kalmeren.

Sterkste stijger in de AEX was supermarktconcern Ahold Delhaize met een winst van 4,8 procent. Prosus won 2,8 procent. De techinvesteerder stapt via een samenwerkingsverband in Grupo ZAP, eigenaar van verschillende sites en databases voor de vastgoedmarkt. OLX Brazil, waarin de techinvesteerder een belang van 50 procent heeft, koopt het bedrijf voor omgerekend 57,5 miljoen euro. Industrieel toeleverancier Aalberts sloot de rij met een min van 5 procent.

Bij de middelgrote bedrijven ging Air France-KLM ruim 4 procent omlaag. De luchtvaartsector staat al langer onder druk door het coronavirus. Arcadis zakte daarnaast 1,5 procent. Financieel topvrouw Sarah Kuijlaars legt haar functie per direct neer bij het ingenieurs- en adviesbureau. Ze vertrekt om persoonlijke redenen. Op de lokale markt daalde Ctac ruim 4 procent. De automatiseerder neemt een belang van 75 procent in Oliver IT, een specialist in integratie en softwareontwikkeling.

Verder zakte Dialog Semiconductor een fractie in Frankfurt na het openen van de boeken. De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde chipontwikkelaar stelde de gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in zijn resultaten te voelen. De virusuitbraak in China verstoorde de productie en de vraag naar de chips van het bedrijf.

De euro was 1,1126 dollar waard tegen 1,1174 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte een fractie tot 47,18 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 51,62 dollar per vat.