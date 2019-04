Europese beurzen sluiten met winst

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met kleine plussen de dag uitgegaan. Na een minder begin van de sessie zetten de graadmeters in de middag de weg omhoog in. Op het Damrak waren beleggers te spreken over een kwartaalupdate van Philips. Verder werd uitgekeken naar de stroom aan bedrijfscijfers die de rest van de week op de rol staan.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 568,01 punten. De MidKap kreeg er 0,7 procent bij en sloot op 820,27 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 0,2 procent omhoog.

Philips was de koploper in de AEX met een winst van 2,3 procent. Het medisch technologiebedrijf zette zijn groei voort en zette in het eerste kwartaal een hogere winst en omzet in de boeken. Volgens topman Frans van Houten kende Philips een „redelijke start van het jaar”. Verfconcern AkzoNobel was de hekkensluiter met een min van 1,8 procent, maar noteerde ex-dividend. Datzelfde gold voor bierbrouwer Heineken die 0,6 procent inleverde.

Altice Europe was met een plus van 7,4 procent de blikvanger bij de middelgrote ondernemingen. Het kabel- en telecomconcern kreeg een koopadvies van Goldman Sachs.

Boskalis sleepte een klus binnen voor de exportkabel van een windpark voor de Britse kust. Het contract heeft een waarde van meer dan 100 miljoen euro. De baggeraar en maritiem dienstverlener werd 2 procent hoger gezet.

Bayer zakte 3,5 procent. De raad van commissarissen van de Duitse chemiereus is achter topman Werner Baumann gaan staan nadat beleggers hadden aangegeven weinig vertrouwen in hem te hebben. Bayer nam onder leiding van Baumann het Amerikaanse Monsanto over en zag miljarden aan beurswaarde verdampen vanwege rechtszaken over het onkruidverdelgingsmiddel Roundup van Monsanto, dat kanker zou veroorzaken. Het aandeel noteerde overigens ook ex-dividend.

De euro noteerde op 1,1166 dollar, tegen 1,1158 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 63,10 dollar. Brent daalde 0,1 procent in prijs tot 72,05 dollar per vat.