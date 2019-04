Europese beurzen sluiten met winst

De Europese beurzen zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten kwartaalcijfers van grote bedrijven als Zalando en Lufthansa. Op het Damrak werd Flow Traders beloond met een koerswinst na een goed ontvangen handelsupdate. Aan het einde van de dag waren er geruchten dat ING geïnteresseerd zou zijn in een overname van het Duitse Commerzbank.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent hoger op 565,19 punten. De MidKap kreeg er ook 0,5 procent bij, tot 819,48 punten. De hoofdindex in Parijs en Londen wonnen elk 0,4 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,7 procent na een verdere stijging van het Duitse beleggersvertrouwen in april.

Flow Traders eindigde bovenaan bij de middelgrote bedrijven met een winst van ruim 3 procent. De beursintermediair kampte in het eerste kwartaal duidelijk met mindere marktomstandigheden. Het handelsvolume was volgens analisten van KBC Securities echter erg sterk.

ING heeft volgens het Duitse zakenblad Manager Magazin al aan Commerzbank en de Duitse overheid gevraagd om onderhandelingen te kunnen starten, maar Commerzbank zou dat hebben geweigerd. De partijen wilden niet op het gerucht reageren. Commerzbank ging in Frankfurt ruim 3 procent hoger de handel uit. Bij ING liep de koerswinst van eerder op de dag juist wat terug, tot een plus van 0,9 procent.

In Frankfurt dikte Zalando verder bijna 11 procent aan. De Duitse online-kledingverkoper boekte het afgelopen kwartaal een onverwachte winst. Het was het vierde kwartaal op rij dat het bedrijf de verwachtingen van analisten wist te overtreffen.

Lufthansa werkte een eerder verlies weg en klom bijna 1 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij is in het eerste kwartaal flink in de rode cijfers gedoken. Lufthansa had al eerder voor hoog oplopende brandstofkosten gewaarschuwd en houdt dan ook vast aan zijn eerder verlaagde groeiverwachtingen.

De euro stond op 1,1291 dollar, tegen 1,1304 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 63,63 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 71,28 dollar per vat.