Europese beurzen sluiten met winst

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met winst gesloten. Beleggers waren optimistisch gestemd voorafgaand aan de handelsonderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten. Vooral grondstoffenbedrijven profiteerden van de toenemende hoop op verbeterde handelsbetrekkingen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent hoger op 556,05 punten. De MidKap dikte 1,2 procent aan tot 782,43 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1 procent vooruit.

Delegaties van China en de VS komen dinsdag bijeen om te onderhandelen over het slepende handelsconflict tussen de twee economische grootmachten. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde daarnaast dat de onderhandelaars werken aan een plan om de handelsoorlog voor november op te lossen.

In Amsterdam sponnen onder meer staalbedrijf ArcelorMittal en metalenspecialist AMG garen bij het optimisme onder beleggers. ArcelorMittal steeg 2,5 procent in de AEX. AMG dikte 2,9 procent in de MidKap. De mijnbouwgiganten BHP Billiton, Glencore en Anglo American stegen in Londen tot 1,3 procent.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was Vopak de grootste stijger met een winst van 4,5 procent. In de MidKap voerde Takeaway.com de stijgers aan met een plus van 4,2 procent. Concurrent en maaltijdbezorger Deliveroo kondigde vrijdag aan zich terug te trekken uit een aantal steden in Duitsland, een belangrijke markt voor de Nederlandse maaltijdbestelsite.

In Londen verloor Mulberry bijna 30 procent van zijn waarde na een winstalarm. De maker van luxe damestassen heeft last van afnemende vraag in de Britse markt. In Milaan verloor Atlantia 4,7 procent. Italië wil de snelwegconcessie aan de exploitant van de ingestorte brug in Genua nog altijd intrekken, ondanks het aanbod van 500 miljoen euro aan initiële hulp van Autostrade per l’Italia, dat eigendom is van Atlantia.

De euro was 1,1435 dollar waard, tegen 1,1413 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 66,00 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer en werd verhandeld voor 72,07 dollar per vat.