Europese beurzen sluiten met verliezen

De beurs in Amsterdam is donderdag met verliezen de handel uitgegaan. Ook elders in Europa sloten de belangrijkste graadmeters in het rood. Zorgen om de economische gevolgen van het nieuwe coronavirus staken opnieuw de kop op. Boskalis was een opvallende winnaar na de publicatie van zijn jaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,9 procent lager op 552,54 punten. De MidKap daalde 2,5 procent tot 839,49 punten. Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,9 procent. Milaan eindigde 1,8 procent lager.

In Nederland is het aantal vastgestelde coronabesmettingen ruim verdubbeld van 38 naar 82, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend. Ook in andere Europese landen verspreidt het virus zich snel. Italië wil met een pakket van miljarden euro’s de economische pijn verzachten en heeft de Europese Unie gevraagd om coulance met de begrotingsregels.

Luchtvaartmaatschappijen kregen het opnieuw zwaar te verduren op de beurzen. Air France-KLM was in de Amsterdamse MidKap de grootste verliezer met een min van 11,3 procent. Concurrent Lufthansa zakte 3,7 procent in Frankfurt. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA kost de virusuitbraak Europese luchtvaartbedrijven dit jaar tot bijna 44 miljard dollar aan omzet.

Boskalis (plus 5,4 procent) was een van de weinige stijgers bij de middelgrote bedrijven. Het bedrijfsresultaat van de baggeraar viel in 2019 beter uit dan het bedrijf zelf had verwacht. Ook ziet het marktbeeld voor 2020 er volgens het bedrijf gunstig uit.

In de AEX was techinvesteerder Prosus de sterkste stijger met een winst van 1,1 procent. Staalbedrijf ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 6,5 procent. In Frankfurt raakte de Duitse bandenfabrikant Continental ruim 12 procent kwijt na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,1198 dollar waard tegen 1,1126 dollar een dag eerder. Op de oliemarkt werd het nieuws gewogen dat OPEC-landen hun olieproductie verder willen terugschroeven. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 46,59 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 50,86 dollar per vat.