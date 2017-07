Europese beurzen sluiten met verlies

De Europese beurzen zijn dinsdag met verliezen gesloten. Het beurssentiment stond onder druk door de duurdere euro. Verder verwerkten beleggers onder meer wat overnamenieuws en enkele tegenvallende bedrijfsresultaten.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,6 procent lager op 518,17 punten. De MidKap daalde 0,8 procent, tot 812,07 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,3 procent en de Londense FTSE-index sloot 0,3 procent lager.

Bij de hoofdfondsen aan het Damrak ging Philips 1,3 procent omlaag. Het zorgtechnologiebedrijf neemt TomTec, een Duits bedrijf voor medische beeldvorming, over. Ook Aalberts, dat 0,3 procent kwijtspeelde, deed een kleine overname. De industrieel toeleverancier kocht automatiseerder Pneutec.

In de MidKap behoorde luchtvaartmaatschappij Air France-KLM bij de sterkere dalers met een min van 2,3 procent. In Frankfurt ging branchegenoot Lufthansa eveneens omlaag. De Duitse luchtvaartgroep zakte 1,2 procent, ondanks dat het bedrijf zijn winstverwachting voor heel 2017 opschroefde

Buiten Nederland was Zalando verder een stevige verliezer. Het webwinkelbedrijf leverde in Frankfurt ruim 8 procent in, nadat het zijn omzetgroei zag afvlakken. Ook de winstmarge stond in het tweede kwartaal onder druk.

Ericsson kelderde in Stockholm zelfs bijna 16 procent. De Zweedse maker van telecomapparatuur leed in het tweede kwartaal een groter dan verwacht verlies en verlaagde de vooruitzichten voor heel 2017.

Broker IG Group won in Londen juist dik 16 procent. Beleggers reageerden positief op een melding van het bedrijf dat aangekondigde veranderingen op het gebied van regelgeving waarschijnlijk geen negatieve impact op de markt zullen hebben.

De euro was 1,1574 dollar waard, tegen 1,1470 dollar een dag eerder. Dat de euro aan waarde heeft gewonnen ten opzichte van de dollar komt door de nieuwe politieke tegenslag voor de Amerikaanse president Donald Trump over zijn zorgwet. Daarvoor blijkt in de Senaat geen Republikeinse meerderheid te vinden, wat op de financiƫle markten meteen de twijfels vergroot over de haalbaarheid van Trumps belastingplannen en voorgenomen investeringen.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 46,21 dollar. De prijs van Brentolie klom 0,5 procent tot 48,66 dollar per vat.