Europese beurzen sluiten in het rood

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met verlies gesloten. Een Noord-Koreaanse rakettest en een terreuraanslag in een Londense metro, waarbij zeker 22 mensen gewond raakten, drukten het sentiment. Macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten boden in de middaghandel geen aanknopingspunten om de verliezen uit te wissen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de laatste handelsdag van de week met een min van 0,5 procent op 526,78 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 809,71 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,2 procent in. De Londense FTSE ging iets harder omlaag en verloor ruim 1 procent.

Unilever was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. De maker van voedsel en verzorgingsproducten won 0,5 procent. Verder waren de chemiebedrijven DSM en AkzoNobel en industrieel toeleverancier Aalberts en chipmachinemaker ASML de enige stijgers in de AEX. Biotechnologiebedrijf Galapagos (min 2,1 procent) was de grootste daler.

ABN AMRO daalde 0,7 procent. De Nederlandse staat heeft zijn belang in ABN AMRO zoals aangekondigd verkleind van 63 procent naar 56 procent. Bij elkaar zijn 65 miljoen certificaten van aandelen verkocht voor 23,50 euro per stuk.

PostNL deed het met een winst van 2,1 procent het best in de MidKap. Het postbedrijf profiteerde van een positief beleggingsadvies van Goldman Sachs. Grootste daler onder de middelgrote fondsen was technologiebedrijf TKH, dat 1,6 procent inleverde.

JD Wetherspoon kreeg er in Londen bijna 14 procent bij. De Britse uitbater van meer dan negenhonderd kroegen zag de omzet en winst toenemen in het afgelopen gebroken boekjaar. Ook de omzetgroei in de eerste weken van het nieuwe boekjaar was bemoedigend.

In Stockholm won Hennes & Mauritz (H&M) 1,7 procent. De Zweedse kledingketen heeft in de zomerperiode fors gestunt met prijzen. Dat drukte de omzetgroei. Evengoed vielen de totale opbrengsten 5 procent hoger uit dan een jaar eerder. Ook zijn de verkopen in het najaarsseizoen volgens het bedrijf goed begonnen.

EasyJet en Lufthansa mengden zich in de strijd om onderdelen van het failliete Air Berlin. EasyJet klom 0,7 procent. De koers van Lufthansa bleef vlak.

De euro was 1,1959 dollar waard, tegen 1,1884 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 0,2 procent minder op 49,81 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 55,56 dollar per vat.