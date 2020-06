Europese beurzen sluiten in de min

De Europese beurzen zijn maandag met verliezen geëindigd. Beleggers bleven zich zorgen maken vanwege de sterke stijging van het aantal wereldwijde coronabesmettingen in het afgelopen weekeinde. Dat leidt tot zorgen over het economische herstel. Vooral in de Verenigde Staten en Brazilië nam het aantal coronagevallen flink toe.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent lager op 565,07 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 751,87 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,7 procent in.

Verzekeraar NN Group ging aan kop in de AEX met een winst van 2,8 procent. ArcelorMittal verloor 0,1 procent. De staalmaker overweegt volgens de Britse zakenkrant Financial Times een verkoop van een deel van zijn ijzerertsactiviteiten in Canada om de schuld van het bedrijf te verlagen. De grootste daler was chiptoeleverancier ASMI met een verlies van 2,3 procent.

In de MidKap was luchtvaartcombinatie Air France-KLM de grootste daler met een min van 4,5 procent. De Franse overheid heeft er bij Air France op aangedrongen de binnenlandse vluchten te schrappen als onderdeel van het steunpakket. Financieel dienstverlener Intertrust deed het met een plus van 1,9 procent het best.

Tie Kinetix noteerde ongewijzigd op de lokale markt. Het softwarebedrijf heeft de verkoop van een bedrijfsonderdeel aan het Amerikaanse Impartner opnieuw uitgesteld. Modeconcern FNG gaat stevig reorganiseren bij zijn Belgische onderdelen. Het bedrijf heeft forse schulden en zit al enige tijd in zwaar weer. De handel in het aandeel FNG ligt al anderhalve maand stil.

In Frankfurt ging Wirecard (min 44,1 procent) opnieuw onderuit door de problemen met de boekhouding. De Duitse betalingsverwerker trekt zijn financiële resultaten over 2019 en het eerste kwartaal in en verklaarde dat de bijna 2 miljard euro aan banktegoeden die vermist zijn geraakt bij het bedrijf mogelijk nooit hebben bestaan. Vrijdag stapte topman Markus Braun al op vanwege de affaire.

Lufthansa zakte 3,2 procent door zorgen over de goedkeuring van de staatssteun. Duitsland wil de luchtvaartmaatschappij redden met een steunpakket van 9 miljard euro. Volgens grootaandeelhouder Heinz-Hermann Thiele is het huidige steunplan echter niet gunstig genoeg voor de aandeelhouders. Thiele praat maandag met de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz over de staatssteun.

De euro was 1,1257 dollar waard tegen 1,1190 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 40,15 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 42,67 dollar per vat.