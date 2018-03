Europese beurzen sluiten hoger

De Europese beurzen zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden vooral op een forse daling van het Duitse beleggersvertrouwen. Daardoor ging de waarde van de euro juist omlaag.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,7 procent in de plus op 535,45 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 806,80 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,7 procent.

Uit cijfers van onderzoeksinstituut ZEW bleek dat het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie in maart stevig is afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Het nieuws zette de waarde van de euro onder druk. De Europese munt zakte tot 1,2266 dollar. Rond het beursslot op maandag stond de koers nog op 1,2328 dollar. Toen ging de waarde van de euro juist omhoog vanwege het Brusselse akkoord over een overgangsfase na de brexit.

Koplopers bij de hoofdfondsen aan het Damrak waren verzekeraars ASR en Aegon, met plussen van 2,3 procent. Ook branchegenoot NN Group was in trek. De verzekeraar kreeg er 1,7 procent aan beurswaarde bij. Onderaan de AEX bungelde net als een dag eerder kabel- en telecomconcern Altice, dat 5,2 procent inleverde.

Funderingsspecialist Sif Holding was verder een opvallende stijger bij de kleinere fondsen met een plus van bijna 7 procent. Het aandeel dikte maandag al ruim 6 procent aan.

Elders in Europa was er onder meer aandacht voor het Deense A.P. Møller-Mærsk. Het scheepvaartconcern verloor een kleine 2 procent op de beurs van Kopenhagen na aankondiging van het vertrek van financieel directeur Jakob Stausholm.

In Londen steeg Fenner bijna 25 procent. De Franse bandenfabrikant Michelin (plus 1,2 procent) wil de Britse maker van versterkte polymeerproducten overnemen voor omgerekend 1,4 miljard euro om de mijnbouwsector beter te kunnen bedienen. Michelin wil het bedrijf na de overname van de Londense beurs halen.

Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 63,32 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent meer en werd verhandeld voor 67,19 dollar per vat.