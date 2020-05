Europese beurzen overwegend omlaag

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag in meerderheid met verliezen de handel uitgegaan. Nieuwe coronabesmettingen in onder meer Zuid-Korea, waar de lockdown eerder werd versoepeld, zorgden voor terughoudendheid op de financiële markten. De aandacht van beleggers ging tevens uit naar de verdere versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,1 procent lager op 520,33 punten. De MidKap daalde 1,3 procent tot 703,71 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,3 procent. Londen sloot wel met een plusje, van 0,1 procent.

ArcelorMittal ging zwaar onderuit bij de hoofdfondsen aan het Damrak, met een koersverlies van meer dan 16 procent. Het staalconcern wil voor 2 miljard dollar aan aandelen en converteerbare obligaties uitgeven. Daarnaast heeft kredietbureau Moody’s het kredietoordeel voor de staalreus afgewaardeerd naar de zogenoemde junkstatus vanwege de coronacrisis. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger met een winst van 5 procent.

In de MidKap zakte OCI ruim 9 procent. De kunstmestproducent kende afgelopen kwartaal geen productieverstoringen vanwege de pandemie en zette hogere volumes af vergeleken met een jaar geleden. Het bedrijf houdt daarom vast aan zijn eerder afgegeven prognose voor het lopende jaar om de verkoop van kunstmest op te voeren.

Technologiegroep TKH (min 7,3 procent) noteerde ex dividend. Post- en pakketbezorger PostNL kampte met een adviesverlaging door MainFirst Bank en daalde ruim 4 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis ging aan kop bij de middelgrote bedrijven met een plus van ruim 4 procent.

Elders in Europa trok onder meer easyJet de aandacht. De luchtvaartmaatschappij heeft kritiek op het plan van de Britse premier Boris Johnson om mensen die naar het Verenigd Koninkrijk reizen, verplicht veertien dagen in quarantaine te houden. De beurswaarde ging in Londen bijna 6 procent omlaag.

De euro was 1,0809 dollar waard tegen 1,0855 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 24,43 euro. Brentolie kostte 3,5 procent minder op 29,89 dollar per vat.