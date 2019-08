Europese beurzen overwegend in het groen

De Europese beurzen hebben woensdag een dag vol ups en downs overwegend met winst afgesloten. In de ochtendhandel gingen de koersen omhoog, maar in de middag werd een deel van die winst weer kwijtgespeeld. Zorgen over de staat van de mondiale economie hingen boven de markt. Op het Damrak werden bovendien weer bedrijfsresultaten verwerkt, van onder meer ABN AMRO en Corbion.

De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 539,57 punten. De MidKap daalde een fractie tot 808,85 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent.

ABN AMRO boekte in het tweede kwartaal iets meer winst. Wel moest de instelling al zijn particuliere klanten doorlichten in verband met de strijd tegen witwassen en nam daar al een grote voorziening voor. Analisten van KBC Securities vrezen dat de bank een boete zal krijgen en verlaagden het advies naar verkopen. Het aandeel stond grote delen van de dag stevig in de min, maar sloot uiteindelijk op een winst van 0,3 procent.

Ahold Delhaize, dat ook met cijfers kwam, noteerde een min van 0,5 procent. Het supermarktconcern had in het tweede kwartaal last van stakingen in de VS.

De olieprijs stond ook onder druk door de toenemende economische onzekerheid. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,4 procent minder op 50,71 dollar. Brentolie zakte 4,5 procent in prijs tot 56,28 dollar per vat.

In de MidKap zakte Corbion 3,1 procent. Het speciaalchemiebedrijf is minder positief over de omzetgroei die het op eigen kracht verwacht te realiseren. Accell steeg 6,9 procent bij de kleinere bedrijven. Beleggers reageerden opgelucht op de verkoop van de verlieslatende Amerikaanse activiteiten van het fietsenbedrijf.

In Frankfurt won Bayer 6 procent. Een Amerikaanse rechtszaak over het omstreden onkruidmiddel Roundup wordt volgens het concern mogelijk uitgesteld. Commerzbank verloor 6,4 procent. De Duitse bank waarschuwde dat het moeilijker wordt om zijn doelstelling van een winstverhoging dit jaar te halen. UniCredit daalde 4,9 procent in Milaan. De Italiaanse bank verlaagde zijn omzetdoelstelling voor dit jaar.

De euro was 1,1228 dollar waard, tegen 1,1198 dollar een dag eerder.