Europese beurzen overwegend in het groen

De Europese beurzen stonden donderdag overwegend in het groen. De beurshandel bleef in het teken staan van de brexitperikelen, de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken en de zorgen over de economische groei. Op het Damrak werd kaartenmaker AND afgestraft na publicatie van de jaarcijfers. De resultaten van detacheerder DPA vielen wel in de smaak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 544,70 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 756,96 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent.

De beurs in Londen klom 0,8 procent. Het Britse Lagerhuis heeft alle alternatieven voor de brexitdeal van premier Theresa May verworpen. May liet ondertussen weten bereid te zijn vroegtijdig op te stappen om haar brexitdeal door het Lagerhuis te krijgen.

Op de lokale markt verloor AND ruim 12 procent. De kaartenmaker zag de omzet afgelopen jaar dalen en leed opnieuw verlies. Detacheerder DPA wist de omzet en winst in 2018 op te voeren en is „optimistisch over de resultaten” voor dit jaar. Beleggers beloonden het aandeel met een koerswinst van meer dan 9 procent.

Sterkste stijger in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een winst van 1,7 procent. Uitzender Randstad noteerde ex-dividend en zakte 3,7 procent. In de MidKap ging fitnessketen Basic-Fit aan kop met een plus van bijna 3 procent. Arcadis sloot de rij met een min van 1,8 procent. Het advies- en ingenieursbureau wil een meerderheidsbelang nemen in data-analysebedrijf EAMS Group.

In Frankfurt zakte Bayer ruim 1 procent. Het Duitse chemieconcern moet wederom diep in de buidel tasten in een Amerikaanse rechtszaak over de kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup. In IJsland klom Icelandair 12 procent na het omvallen van concurrent WOW air. De handel in het aandeel Swedbank werd stilgelegd na een verlies van bijna 4 procent. De in een witwasschandaal verwikkelde Zweedse bank stuurde zijn topvrouw de laan uit.

De euro bleef onveranderd op 1,1253 dollar. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent in prijs tot 59,04 dollar. Brent kostte 0,6 procent minder op 67,43 dollar per vat.