Europese beurzen omlaag door coronazorgen

De Europese beurzen gingen woensdag over een breed front omlaag. De vrees voor een nieuwe besmettingsgolf als de coronamaatregelen in de Verenigde Staten en andere landen te snel worden versoepeld, zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Daarnaast werd uitgekeken naar de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal houden. Op het Damrak ging ABN AMRO onderuit na een groter dan verwacht kwartaalverlies van de bank.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent in de min op 514,64 punten. De MidKap zakte 1,9 procent tot 683,63 punten. Parijs en Frankfurt verloren tot 2 procent. Londen leverde 1,3 procent in na een recordkrimp van de Britse economie van 5,8 procent in maart.

ABN AMRO was hekkensluiter in de AEX met een min van 7,7 procent. De bank leed in het eerste kwartaal een nettoverlies van 395 miljoen euro als gevolg van de coronacrisis. Dat was meer dan analisten hadden voorzien. ABN AMRO moest veel geld opzijzetten voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. Volgens de onlangs aangetreden topman Robert Swaak is de kern van de bank echter gezond.

Techinvesteerder Prosus en betaalbedrijf Adyen gingen aan kop in de AEX met winsten van 2,8 en 2,6 procent. Op de lokale markt werd softwarebedrijf Tie Kinetix 21,5 procent meer waard dankzij een flinke verbetering van de resultaten in het afgelopen halfjaar. SnowWorld klom 1,6 procent. De uitbater van skihallen kende een sterk winterseizoen. Door de sluiting vanwege het coronavirus liep het bedrijf wel zo’n 2 miljoen euro omzet mis.

In Frankfurt verloor Commerzbank ruim 5 procent. De Duitse bank zette in het eerste kwartaal ook miljoenen euro’s opzij voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. TUI daalde 2,8 procent. De Duitse reisorganisatie wil de kosten met 30 procent verlagen en 8000 banen schrappen om de coronacrisis door te komen. Volgens topman Fritz Joussen is de vraag naar vakanties echter nog steeds erg hoog en is het bedrijf goed gepositioneerd om te profiteren van een herstel in de sector.

In Kopenhagen zakte A.P. Møller-Maersk 5,7 procent. De coronacrisis heeft een significante impact op de Deense containervervoerder. Door de lockdowns heeft de vraag naar goederen een flinke tik gekregen.

De euro was 1,0837 dollar waard tegen 1,0868 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 25,48 euro. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 29,40 dollar per vat.