Europese beurzen omhoog na nieuws coronavaccin

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met winst gesloten. De stemming onder beleggers kreeg steun van positief nieuws over een coronavaccin van farmaceut Moderna. In Amsterdam zat het aandeel Air France-KLM fors in de lift na het nieuws. Ook winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield, onder meer bekend van de grote Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, werd flink meer waard.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent in de plus op 601,67 punten. De MidKap won 2,1 procent tot 876,73 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,7 procent.

In de MidKap was luchtvaartconcern Air France-KLM de grootste winnaar met een winst van 11,7 procent. Ook andere luchtvaartondernemingen hadden de wind in de rug. Zo steeg IAG, het moederconcern van onder meer British Airways en Iberia, in Londen bijna 10 procent. Lufthansa won 6,3 procent in Frankfurt.

Unibail-Rodamco-Westfield (plus 17,6 procent) was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak. Volgens de Franse krant Le Journal Du Dimanche moet het vastgoedconcern binnenkort mogelijk op zoek naar een nieuwe topman en financieel directeur. De positie van de top van het bedrijf lijkt onhoudbaar geworden doordat de aandeelhouders geen groen licht gaven voor de geplande aandelenemissie ter waarde van 3,5 miljard euro. Vrijdag trad president-commissaris Colin Dyer al terug.

Informatieleverancier Wolters Kluwer kampte met een adviesverlaging door Goldman Sachs en toonde een min van 3,5 procent. ASML klom 1,5 procent. De Taiwanese chipmaker TSMC heeft volgens vakblad DigiTimes zeker dertien EUV-machines besteld bij de chipmachinefabrikant. TSMC is al langer een grote klant van ASML.

In de MidKap won PostNL 1,8 procent. Het postbedrijf heeft zijn resterende belang van 20 procent in de voormalige Italiaanse dochter Nexive verkocht aan Poste Italiane. Bodemonderzoeker Fugro was een opvallende stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van 10,8 procent, geholpen door de hogere olieprijzen.

BBVA maakte een koerssprong van 16 procent in Madrid. De Spaanse bank verkoopt zijn activiteiten in de Verenigde Staten aan branchegenoot PNC Financial Services voor bijna 12 miljard dollar. In Londen ging Vodafone bijna 7 procent omhoog. De Britse telecomreus verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

De euro noteerde 1,1837 dollar, tegenover 1,1823 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent duurder op 41,53 dollar. Brentolie steeg 3,6 procent in prijs tot 44,18 dollar per vat.