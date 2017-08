Europese beurzen omhoog na bedrijfsresultaten

De Europese beurzen zijn dinsdag met winst de handel uitgegaan. Beleggers kregen resultaten van enkele grote Europese bedrijven te verwerken en die waren veelal beter dan verwacht. Zo was in Amsterdam DSM erg in trek. GrandVision, dat ook met resultaten kwam, ging wel hard onderuit.

De AEX-index aan het Damrak sloot 0,4 procent in de plus op 527,48 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 801,24 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,1 procent.

DSM kreeg er 5,6 procent bij en was daarmee met afstand de sterkste stijger onder de hoofdfondsen op Beursplein 5. Het speciaalchemiebedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor 2017 na beter dan verwachte resultaten in het eerste halfjaar. Biotechnoloog Galapagos stond onderaan met een koersverlies van 2,5 procent.

Levensmiddelenconcern Unilever eindigde vlak. Volgens Britse media willen investeringsmaatschappijen Blackstone en CVC Capital Partners gezamenlijk de margarinetak van Unilever overnemen. Ook andere investeerders hebben interesse in het onderdeel, dat Unilever in april in de etalage zette.

Optiekbedrijf GrandVision moest wegens tegenvallende cijfers in de MidKap 7,7 procent aan beurswaarde inleveren. Chiptoeleverancier ASMI kampte met een adviesverlaging door Morgan Stanley en volgde met een verlies van 2,3 procent. Sterkste stijger bij de middelgrote fondsen was Air France-KLM, dat 4,2 procent won.

Buiten Nederland werden onder meer de resultaten van de grootste Britse autoverzekeraar Direct Line (plus 5,5 procent), hedgefonds Man Group (plus 5,4 procent) en vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce (plus 10,2 procent) enthousiast ontvangen. In Londen kreeg daarnaast BP er 2,4 procent bij. De winst van het olie- en gasconcern viel hoger uit dan verwacht.

In Brussel boog Solvay een aanvankelijk koersverlies om in een plus van 1,9 procent. Het Belgische chemiebedrijf heeft zijn winstverwachting verhoogd. De Duitse chipmaker Infineon won verder bijna 2 procent in Frankfurt na publicatie van kwartaalcijfers.

De euro was 1,1798 dollar waard, tegen 1,1790 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,3 procent goedkoper op 48,50 dollar. Brentolie zakte 3,2 procent in prijs tot 51,02 dollar per vat.