Europese beurzen met winst het weekend in

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine winsten gesloten. Beleggers deden het rustig aan na de recente sterke opmars. Vooral de financiële bedrijven waren wederom in trek na de stimuleringsmaatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) een dag eerder aankondigde.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent hoger op 576,83 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 842,37 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,5 procent.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam stegen de banken en verzekeraars ING, NN Group, Aegon, ASR en ABN AMRO tot 2,8 procent. Elders in Europa zaten financiële fondsen eveneens in de lift.

Staalconcern ArcelorMittal profiteerde van de hoop op een tijdelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China en stond met een plus van 3,8 procent bovenin de AEX. De informatieleveranciers RELX en Wolters Kluwer sloten de rij met verliezen tot 2,8 procent.

In de MidKap was baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis met een plus van 3,5 procent de grootste stijger na een adviesverhoging door ING. TKH won 2,6 procent. Het technologiebedrijf heeft de overname van de Duitse cameramaker SVS-Vistek afgerond. De overname, die eind juli werd aangekondigd, draagt per direct bij aan de winst van TKH.

Prosus steeg 2,3 procent. Analisten van Spin-Off Research zijn de dochteronderneming van het Zuid-Afrikaanse techbedrijf Naspers, die afgelopen woensdag naar de Amsterdamse beurs ging, gaan volgen met een koopadvies.

In Parijs sloot Sanofi uiteindelijk 0,3 procent lager. Investeerders schrokken aanvankelijk flink van een bericht over een mogelijk kankerverwekkend middel van het bedrijf, maar volgens een analist leverde het middel Zantac toch nog niet zo veel op. Beursuitbater London Stock Exchange (LSE) steeg 3,6 procent in Londen. LSE wees een overnamebod van de Hongkongse branchegenoot HKEX af, maar die geeft de strijd niet op.

De euro was 1,1075 dollar waard, tegen 1,1057 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 54,91 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 60,25 dollar per vat.