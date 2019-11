Europese beurzen met winst de week uit

De Europese beurzen zijn vrijdag na een aantal verliesbeurten weer met winst gesloten. Beleggers werden weer wat positiever over een oplossing voor het Chinees-Amerikaanse handelsconflict na uitspraken van presidenten Donald Trump van de Verenigde Staten en Xi Jinping van China. Ook verwerkten ze uitspraken van Christine Lagarde, die ze deed in één van haar eerste optredens als president van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent in de plus op 592,71 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 879,76 punten. Parijs en Frankfurt wonnen 0,2 procent. Londen kreeg er 1,2 procent bij.

Lagarde riep Europese overheden op meer uit te geven en te investeren om de groei in de eurozone aan te jagen. Daarmee houdt ze dezelfde koers aan als haar voorganger Mario Draghi. Aan het handelsfront liet de Chinese president Xi weten dat China werk wil maken van de eerste fase van een handelsdeal met de Verenigde Staten, maar niet tegen elke prijs. De Amerikaanse president Trump zei dat een deal binnen handbereik was.

Techinvesteerder Prosus kwam voor het eerst sinds het een notering heeft in Amsterdam met halfjaarcijfers. De onderneming boekte een hogere kernwinst, maar behaalde wel een operationeel verlies. Het aandeel steeg 2 procent in waarde.

De hoofdfondsen in Amsterdam werden aangevoerd door staalmaker ArcelorMittal, dat 6,6 procent omhoog ging. Unilever verloor 0,1 procent. Volgens persbureau Reuters azen de was- en levensmiddelenbedrijven Unilever, Henkel, Colgate-Palmolive en meerdere investeringsmaatschappijen op een overname van schoonheids- en haarverzorgingsmerken van het Amerikaanse cosmeticabedrijf Coty.

In de MidKap was bouwer BAM de sterkste stijger met een plus van 2,5 procent. Kunstmestmaker OCI voerde de dalers aan met een min van 0,6 procent.

Kendrion verloor 1,9 procent bij de kleinere bedrijven. De leverancier van elektromagnetische componenten haalde 31,1 miljoen euro op met een claimemissie. Het geld wordt gebruikt voor de overname van INTORQ ter waarde van 80 miljoen euro.

De euro noteerde op 1,1030 dollar tegen 1,1066 een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 57,81 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 63,39 dollar per vat.