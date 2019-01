Europese beurzen met winst de dag uit

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag hoger gesloten. Philips opende de boeken en de resultaten vielen op het Damrak in de smaak. Verder keken beleggers met aandacht naar de ontwikkelingen rond de brexit.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,8 procent hoger op 515,00 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 722,62 punten. De beursgraadmeter in Parijs won 0,8 procent en Frankfurt kreeg er 0,1 procent bij.

Londen steeg 1,3 procent. De Britse premier Theresa May heeft bevestigd dat volgens haar de akkoorden met de EU over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie moeten worden gewijzigd. Ze wil daar met Brussel over praten, al gaf de Europese Unie al aan de onderhandelingen niet te willen heropenen.

Philips was met een winst van 2,3 procent koploper bij de hoofdfondsen. Het zorgtechnologieconcern voerde zijn omzet afgelopen jaar op en kondigde een dividendverhoging aan. Ook start Philips een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro.

Tankopslagbedrijf Vopak kreeg er 1,2 procent bij na een adviesverhoging door Kempen. Telecomconcern KPN, dat woensdag de boeken opent, werd 1,5 procent lager gezet en was daarmee de hekkensluiter in de AEX. In de MidKap voerde betalingsbedrijf Adyen de stijgers aan met een plus van 1,9 procent. Metalenspecialist AMG stond onderaan met een min van 2,6 procent.

Bij de kleinere bedrijven ging funderingsspecialist Sif 5,9 procent onderuit na een adviesverlaging door NIBC. Vastgoedinvesteerder NSI klom 1,4 procent. Het bedrijf zag de huuropbrengsten dalen in 2018. De waarde van de bezittingen steeg wel.

In Frankfurt speelde SAP 2,8 procent kwijt. Beleggers waren niet tevreden over de jaarresultaten van de Duitse softwaremaker. Medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers zakte 4,4 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De Noorse luchtvaartmaatschappij Norwegian Air kondigde een aandelenuitgifte aan en zag bijna 15 procent aan beurswaarde verdampen.

De euro was 1,1428 dollar waard tegen 1,1445 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,8 procent tot 53,43 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent meer op 61,45 dollar per vat.