Europese beurzen met winst dag uit

De Europese beurzen zijn donderdag met winst gesloten. Opmerkingen van Federal Reserve-preses Jerome Powell dat de rentetarieven „net onder” het neutrale niveau zitten, steunden het sentiment. Die opmerkingen leidden tot speculatie dat de Amerikaanse koepel van centrale banken eerder dan verwacht stopt met renteverhogingen. Op het Damrak stond Unilever in de belangstelling vanwege het aangekondigde vertrek van topman Paul Polman.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de plus op 520,28 punten. De MidKap ging 0,6 procent omhoog tot 703,77 punten. De beurzen in Londen en Parijs dikten 0,5 procent aan, Frankfurt bleef vrijwel gelijk.

Chemieconcern DSM was met een plus van 2,3 procent een van de grootste stijgers bij de hoofdfondsen. Het aandeel profiteerde van een aangekondigde reorganisatie van branchegenoot Bayer, die in Frankfurt 0,7 procent inleverde. Bayer schrapt wereldwijd 12.000 banen en zet zijn divisie diergeneesmiddelen in de etalage.

Unilever daalde 0,5 procent. Polman treedt eind december terug als topman van het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern. Hij wordt per 1 januari opgevolgd door de Schot Alan Jope, die sinds 1985 bij het bedrijf werkt.

In de MidKap ging roestvrijstaalconcern Aperam 2,5 procent omlaag. De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek gestart naar de overname van het Duitse VDM door het in Amsterdam genoteerde bedrijf. De concurrentie is mogelijk in het geding.

Bij de kleinere bedrijven steeg NIBC 4,5 procent. De zakenbank voerde zijn winst in de eerste negen maanden van het jaar stevig op. Stamcelbedrijf Esperite kondigde aan biotech-dochter The Cell Factory naar de beurs te willen brengen en klom 3 procent.

Deutsche Bank daalde 3,4 procent in Frankfurt. De Duitse politie heeft een inval gedaan bij het hoofdkantoor vanwege het witwasonderzoek naar de bank.

De euro was 1,1383 dollar waard, tegen 1,1284 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,2 procent tot 51,86 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 59,96 dollar per vat.