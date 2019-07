Europese beurzen licht vooruit

De Europese beurzen gingen donderdag licht vooruit. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell de deur openzette voor een renteverlaging later deze maand. Op het Damrak was funderingsspecialist Sif in trek na een opdracht van Vattenfall.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 567,73 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 795,74 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,3 procent.

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was biotechnologieconcern Galapagos met een winst van 1,5 procent. Staalbedrijf ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 0,6 procent. In de MidKap stond advies- en ingenieursbureau Arcadis bovenaan met een plus van 2,4 procent. Kunstmestproducent OCI was de grootste daler met een min van 0,8 procent.

Bij de kleinere bedrijven dikte Sif 7,7 procent aan. De funderingsspecialist gaat 114 zogeheten monopiles produceren voor het nieuwe windpark van energieconcern Vattenfall voor de Nederlandse kust. Value8 klom 1,8 procent op de lokale markt. De investeerder boekte in de eerste jaarhelft fors meer winst mede dankzij de verkoop van Eetgemak aan Gilde Healthcare.

RB, beter bekend als Reckitt Benckiser, won meer dan 2 procent in Londen na een schikking van 1,4 miljard dollar met de Amerikaanse justitie. Een voormalige farmadivisie van het Britse concern wordt ervan beschuldigd gezondheidszorgorganisaties te hebben misleid over een middel tegen pijnstillerverslaving. De voormalige dochteronderneming Indivior, waar het onderzoek om draait, steeg 26 procent.

In Zürich verloor Swiss Re 0,2 procent. De Zwitserse herverzekeraar bevestigde dat de beursgang van zijn Britse onderdeel ReAssure Group niet doorgaat. Door een tegenvallende vraag van investeerders en lastige marktomstandigheden trekt de onderneming voor nu de stekker uit het plan.

De euro was 1,1269 dollar waard, tegen 1,1262 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 60,81 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 67,50 dollar per vat.