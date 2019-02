Europese beurzen lager de week uit

De aandelenbeurzen in Europa zijn vrijdag lager gesloten. Handelsvrees zette het sentiment op de beursvloeren onder druk. De kansen op een deal lijken afgenomen nu een ontmoeting deze maand tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping van tafel is. De deadline van de huidige wapenstilstand in het handelsconflict loopt 1 maart af.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent lager op 527,99 punten. De MidKap verloor 2,3 procent tot 710,75 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen zakten tot 0,5 procent, Frankfurt verloor 1,1 procent.

ArcelorMittal stond op het Damrak onder flinke druk nadat het bedrijf had aangegeven een gemeenschap te evacueren nabij een dam van een ijzerertsmijn van het staalconcern in Brazilië. Het aandeel leverde 4,9 procent in. De evacuatie van tweehonderd personen volgt volgens lokale media op waarschuwingen van de autoriteiten. Die houden scherper toezicht op mijnbouwers na een damdoorbraak vorige maand.

Grootste verliezer in de AEX was Altice Europe dat 5,4 procent verloor, terwijl informatieleverancier RELX de winnaars onder de hoofdfondsen was met een winst van 1 procent.

Op Beursplein 5 werden verder Flow Traders en vastgoedbedrijf Wereldhave lager gezet na cijferpublicaties. Beursintermediair Flow Traders (min 8,3 procent) profiteerde van de onrust op de beurzen maar gaf geen prognose voor het huidige kwartaal. Vastgoedfonds Wereldhave, dat afgelopen jaar verlies leed, zakte 8,5 procent.

Ceconomy maakte een koerssprong van 26,8 procent in Frankfurt na sterke verkopen rond Black Friday. Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn boekte daardoor meer omzet.

In Frankfurt kelderde fintechbedrijf Wirecard 12,5 procent. De politie van Singapore heeft een inval gedaan bij het kantoor van de Duitse onderneming in Singapore. Onlangs waren er al berichten over fraude bij de Singaporese tak van Wirecard.

De euro was 1,1328 dollar waard, tegen 1,1349 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 52,49 dollar. Brent werd 0,2 procent duurder op 61,74 dollar per vat.