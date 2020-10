Europese beurzen eindigen in het rood

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag in de min geëindigd. De hoop dat er mogelijk toch een deal komt over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie zorgde voor optimisme bij beleggers, maar gedoe over een brexitdeal temperde dat weer. Beursuitbater Euronext kampte enkelen uren met een technische storing waardoor er niet kon worden gehandeld op de markten in Amsterdam, Brussel en Parijs.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent lager op 565,25 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 847,71 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen leverden tot 0,6 procent in.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield steeg 2,9 procent en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Enkele beleggers hebben zich tegen de plannen van het bestuur gekeerd en sindsdien stijgt het aandeel flink. Philips, dat met cijfers was gekomen, leverde in de slotfase een winst in en eindigde als grootste daler met een min van 3,9 procent. Ook AkzoNobel (min 1,9 procent) daalde na de bekendmaking van de overname van de decoratieve verfactiviteiten van het Spaanse Industrias Titan.

Bij de middelgrote bedrijven was luchtvaartconcern Air France-KLM (plus 7,4 procent) de sterkste stijger. Roestvrijstaalbedrijf Aperam (min 1,8 procent) stond onderaan. Veevoederbedrijf ForFarmers steeg bij de kleine ondernemingen 3,3 procent na een overname.

In Zürich dikte Julius Baer 6,2 procent aan dankzij beter dan verwachte derdekwartaalcijfers van de Zwitserse bank. In Stockholm kelderde Saab 14,3 procent na tegenvallende resultaten van de Zweedse vliegtuigfabrikant en maker van militaire systemen.

In Parijs ging de aandacht uit naar Danone. Het Franse voedingsmiddelengigant gooit het roer om na een tegenvallend kwartaal, waarin het concern te kampen had met toegenomen concurrentie, hoge melkprijzen en de coronacrisis. Het bedrijf zet onderdelen met een totale waarde van 500 miljoen euro in de etalage. Ook verlaat de financiële topvrouw Cecile Cabanis de onderneming. De handel in het aandeel werd aan het einde van de dag stilgelegd vanwege ongebruikelijke koersbewegingen. Mogelijk heeft dat te maken met de eerdere storing.

De euro stond op 1,1785 dollar, tegenover 1,1718 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 41,04 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs, tot 42,91 dollar per vat.