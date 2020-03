Europese beurzen eindigen in de plus

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag na een wilde rit met flinke koersschommelingen met winst de dag uitgegaan. De goedkeuring van steunpakketten in onder meer de Verenigde Staten en Duitsland gaf in de laatste uren steun aan de handel.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 3 procent hoger op 475,40 punten. De MidKap kreeg er 2,4 procent bij tot 651,80 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 4,5 procent. De beurs in Milaan ging 1,7 procent omhoog.

Het Witte Huis heeft een akkoord bereikt met de Senaat over een steunpakket van ongeveer 2 biljoen dollar (1850 miljard euro) om de economie te helpen tijdens de coronapandemie. Het akkoord werd bereikt na urenlange onderhandelingen. Het is de grootste noodsteun ooit. In Duitsland werd een aangekondigd steunpakket van ruim 1 biljoen euro door de Bondsdag goedgekeurd.

Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield was een van de weinige dalers in de AEX met een min van 12,2 procent. Biotechnoloog Galapagos was de koploper met een winst van ruim 10 procent.

Altice Europe klom 0,2 procent in de MidKap. Het kabel- en telecomconcern rekent in heel 2020 op een verdere stijging van de operationele winst ondanks de coronacrisis. Het bedrijf heeft wel last van winkelsluitingen en lagere advertentie-inkomsten. Sportscholenuitbater Basic-Fit was hier de koploper en dikte meer dan 31 procent aan.

NIBC steeg ruim 28 procent. De Haagse zakenbank en investeerder Blackstone maken vorderingen met hun overnamedeal. Avantium won bijna 18 procent. Het speciaalchemieconcern leed vorig jaar minder verlies.

In Frankfurt steeg energieconcern E.ON 4,4 procent. Het moederbedrijf van Essent voorziet vanwege de coronacrisis dit jaar winstdruk door een daling van de vraag naar elektriciteit. Ook vreest het concern dat investeringsprojecten door de virusuitbraak vertraagd zullen worden.

De euro was 1,0834 dollar waard, tegen 1,0788 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 24,44 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 27,16 dollar per vat.