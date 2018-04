Europese beurzen eindigen in de plus

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. De acute vrees bij beleggers voor een militaire aanval van de Verenigde Staten op Syrië verdween naar de achtergrond na een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump.

De AEX-index op het Damrak sloot 0,6 procent hoger op 547,90 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 795,96 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent. Londen eindigde min of meer vlak.

Trump zei woensdag in een tweet dat Rusland zich klaar moet maken voor raketten richting de Russische bondgenoot Syrië. Een dag later voegde hij daar aan toe nooit te hebben gezegd wanneer een aanval op Syrië zal worden uitgevoerd. Dat hield hij in het midden. „Het kan zeer binnenkort gebeuren of helemaal niet binnenkort”, zo meldde hij.

DSM was de grote winnaar bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een plus van bijna 5 procent. Het speciaalchemiebedrijf schroefde zijn verwachting voor de winstgroei in 2018 op na een naar eigen zeggen zeer sterk eerste kwartaal. DSM profiteert onder meer van fors hogere vitamineprijzen.

De luchtvaartsector wist eveneens de aandacht op zich gericht. In de Verenigde Staten maakte Delta Air Lines, de samenwerkingspartner van Air France-KLM, zijn kwartaalresultaten bekend. In Europa ging de aandacht echter vooral uit naar geluiden rondom Norwegian Air. IAG (min 1,1 procent), het moederbedrijf van British Airways en Iberia, liet weten een belang te hebben genomen in de Noorse luchtvaartmaatschappij en mogelijk een volledig bod zal uitbrengen. Het aandeel Norwegian Air steeg in Oslo ruim 47 procent. Air France-KLM kreeg er in Amsterdam 0,1 procent bij.

In Parijs leverde Carrefour verder ruim 3 procent in na tegenvallende resultaten. Het Franse supermarktconcern kampte afgelopen maanden met de natste winter in Frankrijk in zestig jaar waardoor het niet echt opschoot met de plannen om de resultaten op te krikken. In Zürich maakte Sulzer juist een koerssprong van bijna 20 procent na het opheffen van de Amerikaanse sancties tegen het Zwitserse bedrijf.

De euro was 1,2315 dollar waard, tegen 1,2387 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 66,63 dollar en Brentolie daalde 0,6 procent tot 71,64 dollar per vat.