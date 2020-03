Europese beurzen eindigen hoger na renteverlaging Fed

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met winsten gesloten. Beleggers hoopten op ingrijpen van centrale banken om de gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus te beperken. In de Verenigde Staten werd zelfs al gehoor gegeven aan die wens. De Federal Reserve kwam voor het eerst sinds 2008 met een tussentijdse renteverlaging. Ook de Australische centrale bank ging al over tot het verlagen van de rente om de effecten van de virusuitbraak op de economie te temperen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,5 procent hoger op 550,22 punten. De MidKap kreeg er 2,7 procent bij tot 860,47 punten. Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,1 procent vooruit. De beurs in Milaan won 0,4 procent.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was betalingsverwerker Adyen de sterkste stijger, met een plus van 4,2 procent. ING zakte 1 procent. De bank overweegt volgens persbureau Bloomberg zijn Turkse activiteiten te verkopen. Meerdere financiële fondsen leverden in. ABN AMRO zakte 3,2 procent en was daarmee de sterkste daler in de AEX.

De Europese luchtvaartmaatschappijen behoorden tot de sterkere stijgers na de recente zware verliezen als gevolg van de virusuitbraak. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM dikte in de MidKap 1,9 procent aan. Concurrent Lufthansa steeg 8,9 procent in Frankfurt. Ryanair steeg 1,9 procent in Dublin. De Ierse prijsvechter schrapt een deel van de vluchten van en naar Italië en ziet de vraag naar vliegtickets in april en mei een tiende lager dan vorig jaar.

SBM Offshore klom meer dan 5 procent bij de middelgrote bedrijven. Investeerder HAL (plus 1,7 procent) heeft zijn belang in de maritiem oliedienstverlener vergroot naar ruim 20 procent. Bouwer BAM was de sterkste daler in de MidKap met een min van 0,8 procent.

In Frankfurt dikte Qiagen bijna 17 procent aan. De Amerikaanse fabrikant van medische apparatuur Thermo Fisher Scientific wil de Nederlands-Duitse biotechnoloog overnemen voor ruim 8 miljard euro. De Duitse Nivea-maker Beiersdorf steeg 1 procent na publicatie van de jaarcijfers.

De euro was 1,1174 dollar waard tegen 1,1147 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 47,19 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 52,21 dollar per vat.