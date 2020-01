Europese beurzen blijven in de ban van coronavirus

De Europese beurzen zijn donderdag met verliezen gesloten. De financiële markten verwerkten onder meer een rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Beleggers bleven daarnaast terughoudend door de vrees voor een verdere verspreiding van het coronavirus, wat ook op de Aziatische beurzen en in New York tot verliezen leidde.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 1 procent lager op 605,62 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 931,79 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,9 procent.

De ECB heeft zoals verwacht niet getornd aan de rentetarieven. Daarmee blijven de rentes in de eurozone op historisch lage niveaus staan. Verder kwam de centrale bank met details over de evaluatie van het monetair beleid die dit jaar wordt ondernomen.

Het coronavirus speelde onder meer een rol op de oliemarkten. De olieprijzen gingen omlaag door zorgen dat de vraag naar olie geraakt kan worden wanneer Chinezen massaal reizen afzeggen die ze gepland hadden in verband met de viering van het Chinese Nieuwjaar. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 55,55 dollar. Brentolie kostte 2 procent minder op 61,95 dollar per vat.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam won ABN AMRO 0,5 procent. Scheidend topman Kees van Dijkhuizen heeft gezegd dat hij hoopt dat de Nederlandse staat snel zijn belang in de bank zal terugschroeven. De overheid heeft nog altijd ruim 56 procent van de aandelen in handen als gevolg van de nationalisatie van de Nederlandse delen van Fortis en ABN AMRO in 2008.

Sterkste dalers in de AEX waren chipmachinemaker ASML en chemicaliëndistributeur IMCD, die tot 3,5 procent zakten. ASML ging woensdag al licht omlaag na publicatie van de jaarcijfers. Bij de kleinere bedrijven vielen de resultaten van groothandelsbedrijf Sligro (plus 4,1 procent) verder duidelijk in de smaak bij beleggers.

In Parijs kreeg STMicroelectronics er meer dan 6 procent bij dankzij positieve resultaten van de Frans-Italiaanse chipfabrikant. Autobouwer Renault was duidelijk uit de gratie, met een min van ruim 5 procent na een adviesverlaging door analisten van Citigroup.

De euro was 1,1041 dollar waard tegen 1,1086 dollar een dag eerder.