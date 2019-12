Europese beurzen blijven dicht bij huis

De Europese beurzen zijn woensdag met kleine uitslagen de handel uit gegaan. Beleggers bleven terughoudend, nu duidelijk is dat het voor Brussel waarschijnlijk niet mogelijk is om eind volgend jaar al een allesomvattend handelsakkoord met Groot-Brittannië te hebben uitonderhandeld. Dit heeft de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier in het Europees Parlement gezegd. Verder bleef een schuin oog gericht op de Amerikaanse politiek, waar het Huis van Afgevaardigden stemt over een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump.

De AEX-index aan het Damrak sloot een fractie lager op 606,04 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 903,57 punten. De beurs in Londen won 0,2 procent, die in Parijs leverde 0,2 procent in. Frankfurt verloor 0,5 procent ondanks een stijging van het Duitse ondernemersvertrouwen in december.

Adyen won 1,2 procent bij de hoofdfondsen. De betalingsdienstverlener gaat wereldwijd betalingen vanuit de apps van McDonald’s afhandelen. Grootste daler was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 3,3 procent na een adviesverlaging door Citi.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France-KLM onderaan met een min van 3 procent. Het luchtvaartconcern Air France-KLM heeft definitief zijn handtekening gezet onder een aankoopcontract voor zestig toestellen van het type A220-300 van vliegtuigmaker Airbus. Daarover werd afgelopen zomer al een voorlopig akkoord bereikt.

In Parijs klom PSA ruim 1 procent. De Franse automaker en zijn Italiaans-Amerikaanse branchegenoot Fiat Chrysler hebben hun handtekening gezet onder een bindende fusiedeal. Het fusiebedrijf wordt de vierde automaker ter wereld. Volvo won bijna 4 procent in Stockholm. De Zweedse truckbouwer verkoopt zijn dochteronderneming UD Trucks aan zijn Japanse branchegenoot Isuzu Motors. In Kopenhagen raakte Bang & Olufsen dik 16 procent kwijt. De Deense verkoper van luxe tv’s en geluidsapparatuur gaf een omzetwaarschuwing.

De euro noteerde op 1,1113 dollar tegen 1,1152 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 60,92 dollar. Brentolie steeg een fractie in prijs tot 66,12 dollar per vat.