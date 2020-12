Europese beurzen beginnen decembermaand met forse winst

De Europese aandelenbeurzen hebben dinsdag een goed begin van december gekend. Het sentiment onder beleggers leefde verder op, nu er zicht is op de snelle komst van vaccins tegen het coronavirus. Daardoor wagen ze ook weer vaker beleggingen in risicovollere sectoren. Sterke industriecijfers uit China droegen verder bij aan het optimisme.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,9 procent hoger op 611,11 punten. De Midkap steeg 1 procent tot 912,62 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot bijna 2 procent vooruit.

De sterkste stijger onder de hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal (plus 6 procent), dat lijkt te profiteren van optimisme over de wereldwijde industrie. Uit cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit kwam naar voren dat de bedrijvigheid in de Europese industrie in november is gegroeid, zij het in een iets lager tempo dat in de voorgaande maand.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield stond met een winst van 5,4 procent bij de sterkste stijgers. Een einde aan lockdowns zou goed nieuws zijn voor winkeliers in Europa, en daarmee ook voor de huurders van de vastgoedinvesteerder.

Luchtvaartbedrijven behoorden ook tot de winnaars. Air France-KLM klom in de MidKap 3,4 procent. Lufthansa won 4 procent in Frankfurt en in Londen maakte British Airways-moeder IAG een sprong van 5,5 procent.

Bij de kleinere bedrijven won AMG 1,8 procent. Shell & AMG Recycling, het samenwerkingsverband van olie- en gasconcern Shell (plus 3,2 procent) en metalenspecialist AMG, heeft een overeenkomst getekend met het staatsolieconcern Saudi Aramco voor een mogelijke bouw van een grote fabriek in Saudi-Arabië.

In Milaan zakte UniCredit ruim 8 procent. Topman Jean Pierre Mustier stapt in april volgend jaar op na onenigheid met de raad van commissarissen over de strategie van de Italiaanse bank. Beveiligingsbedrijf G4S won in Londen 3,6 procent, na geluiden dat branchegenoot GardaWorld zijn overnamebod op het bedrijf wil verhogen.

De euro was 1,2036 dollar waard, het hoogste niveau ten opzichte van de Amerikaanse munt sinds mei 2018. Een dag eerder tikte de euro de 1,1950 dollar aan. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 44,75 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 47,60 dollar per vat.