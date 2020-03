‘Europese banken vragen om soepelere regels voor corona-aanpak’

Europese banken lijken er bij de toezichthouders op aan te dringen om de maatregelen die na de financiële crisis ingesteld werden voor geldschieters te versoepelen. Daarmee zouden de kredietverstrekkers de economische impact van het nieuwe coronavirus het hoofd kunnen bieden. Dat staat in een conceptbrief waar persbureau Bloomberg de hand op heeft weten te leggen.

De verzoeken variëren van het verlagen van de benodigde kapitaalbuffers tot het versoepelen van regels omtrent slechte leningen. Volgens de banken zijn de maatregelen nodig om de Europese economie door de moeilijke tijd te loodsen, veroorzaakt door het dodelijke virus.

De brief is afkomstig van de European Banking Federation (EBF), een lobbygroep die ongeveer 3500 bedrijven vertegenwoordigt. Een woordvoerder van de EBF in Brussel weigerde commentaar te geven op de kwestie.

De Bank of England nam woensdag een reeks noodmaatregelen om kredietverstrekkers te helpen, ook om er zeker van te zijn dat het geld blijft stromen. Kenners houden er rekening mee dat de Europese Centrale Bank donderdag dat voorbeeld volgt. Een maatregel die de ECB zou kunnen nemen is onder meer het verbeteren van de voorwaarden voor langlopende leningen aan geldschieters, een instrument dat kan worden gebruikt voor kredietverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen.