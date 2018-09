Europese autoverkopen sterk gestegen

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is sterk toegenomen. In juli ging het om een stijging van 10,5 procent ten opzichte van een jaar eerder en in augustus zelfs om een groei van 31,2 procent, meldt brancheorganisatie ACEA. In juni was nog sprake van een toename met 5,2 procent.

De opvallende groei in augustus, normaal gesproken de maand met de laagste verkopen van het jaar, heeft waarschijnlijk te maken met de introductie van de WLTP-uitstoottest per 1 september. Sommige autobedrijven deden daarom auto’s die die test niet gehaald hadden in de aanbieding.

In totaal werden in de afgelopen twee maanden circa 2,4 miljoen auto’s op kenteken gezet. In de eerste acht maanden groeiden de autoverkopen met 6,1 procent tot 10,8 miljoen wagens.

Van de grote markten was er bovengemiddeld sterke groei in Spanje, Frankrijk en Duitsland. In Italië bleven de verkopen vrijwel gelijk aan vorig jaar, terwijl in het Verenigd Koninkrijk sprake was van een afname. In Nederland werden in juli ruim 36.000 auto’s verkocht en in augustus meer dan 41.000. Tot en met augustus werden in ons land bijna 15 procent meer auto’s verkocht.

Volkswagen blijft de grootste autobouwer in de EU. Samen met dochterbedrijven als Audi, Skoda, Seat en Porsche heeft het Duitse merk ruim een kwart van de markt in handen. PSA Peugeot Citroën, waartoe ook Opel, Vauxhall en DS behoren, staat met 15,9 procent marktaandeel op de tweede plaats.