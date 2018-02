Europese autoverkoop herpakt zich

De Europese verkoop van nieuwe personenauto’s is in januari weer gestegen, na een kleine dip in december. Vergeleken met een jaar eerder zijn dik 7 procent meer auto’s aan de man gebracht. Volgens brancheorganisatie ACEA was dat voor een groot deel te danken aan een extra verkoopdag ten opzichte van januari vorig jaar.

In totaal werden er vorige maand afgerond zo’n 1,3 miljoen auto’s op kenteken gezet. Vooral de grote automarkten Spanje en Duitsland lieten stevige verkoopplussen zien. In het door zorgen over de brexit geplaagde Groot-Brittannië gingen de verkopen echter voor de tiende opeenvolgende maand omlaag. In Nederland rolden ruim 59.000 wagens de showrooms uit, werd al eerder bekend. Dat was 16 procent meer dan een jaar eerder.

Volkswagen was opnieuw marktleider in de Europese Unie. Het Duitse concern had met ruim 308.000 verkochte wagens bijna een kwart van de Europese automarkt in handen. Op plek twee stond PSA Peugeot Citroën. Sinds kort maakt ook Opel onderdeel uit van de Franse fabrikant, die mede daardoor zijn marktaandeel van 10 tot bijna 17 procent zag toenemen.