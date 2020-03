Europese autolobby: ergste crisis voor sector ooit

De coronacrisis is de ergste crisis die de Europese auto-industrie ooit te verduren heeft gehad. Als de Europese Unie (EU) en haar lidstaten geen gecoördineerde maatregelen nemen, dreigen de banen van 14 miljoen Europeanen op de tocht te komen, waarschuwt Eric-Mark Huitema, algemeen directeur van de Europese autobranchevereniging ACEA.

Huitema wil in gesprek met de Europese Commissie over maatregelen die moeten voorkomen dat er „onomkeerbare” schade aan de sector ontstaat die leidt tot een blijvend banenverlies, capaciteitsverlies en een verlies van innovatie en onderzoeksmogelijkheden. Daarnaast vindt ACEA dat er voorbereidingen moeten worden getroffen voor herstelmaatregelen. Volgens Huitema kan de auto-industrie een belangrijke bijdrage leveren aan het economisch herstel in de EU in het algemeen.

Op korte termijn moeten de EU en lidstaten volgens de ACEA zorgen voor voldoende liquiditeit voor de auto-industrie, haar toeleveranciers en autodealers. Ook wijst ACEA erop dat de productie van reserveonderdelen en het in stand houden van autoreparatiediensten cruciaal is voor het gaande houden van cruciale logistiek en overheidsdiensten in Europa. De meeste ACEA-leden, waaronder DAF-trucks, hebben hun fabrieken al tijdelijk gesloten vanwege de ingestorte vraag, een gebrek aan onderdelen, overheidsmaatregelen, en gezondheidsrisico’s voor personeel, meldt de lobby-organisatie.