Europees proefproject voor vergroenen transport met bio-lng

.AMSTERDAM (ANP) - Een Europees proefproject gaat het vergroenen van transport onderzoeken. 35 vrachtwagens van verschillende merken en transportbedrijven worden gedurende anderhalf jaar gevolgd terwijl ze rijden op bio-lng, oftewel vloeibaar gemaakt aardgas. Het doel is om data te verzamelen over de prestaties en de kosten van de trucks, die sinds april dit jaar op bio-lng rijden.

Brandstofbedrijf Rolande uit Tilburg, dat een biologische variant van het vloeibare aardgas lng maakt, werkt daarvoor samen met vrachtwagenfabrikanten Volvo, Scania en IVECO en een tiental andere Nederlandse transportbedrijven, waaronder Bakker Groep, CB en Chain Logistics.

Door lng te maken uit biogas, ontstaat bio-lng. Rolande produceert die biologische versie, die bestaat uit organisch huishoudelijk afval, mest, slib of landbouwafval. Hiermee kan de transportsector tot 99,8 procent aan CO2-uitstoot besparen ten opzichte van diesel, zegt Rolande. Een lng-truck zou ook veel stiller zijn dan een dieseltruck.

De proef is onderdeel van het Europese BIOLNG4EU-project, waarvan de helft wordt gefinancierd met een Europese subsidie voor transport. In Nederland komen twee bio-lng-tankstations en twee zogeheten Bio Transformatie Stations, onder meer in het Gelderse Heteren. Daar wordt biogas omgezet in vloeibaar bio-lng. Als het niet vloeibaar is, heeft een vrachtwagen er niks aan.

In Nederland kunnen vrachtwagens sinds 2011 op lng rijden. Rolande startte in mei al een samenwerking met PostNL en Albert Heijn met tientallen trucks die op bio-lng rijden. Rolande heeft in Europa 15 tankstations waar (bio-)lng getankt kan worden. Er staan nog eens vier nieuwe tankstations gepland in Nederland en België.